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Це зрада: Залужний відмовився у 2022 році підривати мости на Київщині – BBC

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Це зрада: Залужний відмовився у 2022 році підривати мости на Київщині – BBC
Залужний відмовився підірвати мости і назвав це зрадою
фото з відкритих джерел

На початку повномасштабного вторгнення РФ уряд активно обговорював підрив усіх київських мостів

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку повномасштабного вторгнення Росії відмовився підривати мости через Дніпро в Києві. Він назвав це зрадою людей на лівому березі. Про це з посиланням на джерела повідомляє ВВС.

26 лютого, на третій день повномасштабного вторгнення члени уряду активно обговорювали можливість підірвати всі київські мости. Це дозволило б затримати армію РФ, яка на той момент висадила десант з військовою технікою в Гостомелі, оточила Чернігів та стрімко просувалася Сумщиною, перед Дніпром. І не дати росіянам увійти до урядового кварталу.

ВВС стверджує, що один із високопосадовців зателефонував тодішньому голові СБУ Івану Баканову з вимогою, щоб той наказав своїм спецпризначенцям підірвати мости і відрізати лівий берег Дніпра від правого.

«Ситуація була складною. Баканов подзвонив до головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Той його вислухав і без вагань відповів: «Підірвати мости? В жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра – і військових, і цивільних», – пише ВВС.

Нагадаємо, стало відомо про шкільний період головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

До слова, триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.

 

 

Теги: Київщина міст уряд Іван Баканов Валерій Залужний

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