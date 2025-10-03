Головна Країна Суспільство
Кабмін оновив склад наглядової ради «Укрзалізниці», Лещенка знову залишили при посаді

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кабмін оновив склад наглядової ради «Укрзалізниці», Лещенка знову залишили при посаді
З березня 2022 року Сергій Лещенко також працює позаштатним радником голови Офісу президента
Кабінет Міністрів України 1 жовтня року прийняв розпорядження № 1090-р, яким оновив склад наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця», передає «Главком».

Згідно з документом, до складу ради увійшли чотири нові незалежні члени – Амелін Анатолій Ігорович, Беньковська Ельжбета Ева, Мокляк Максим Володимирович та Хафер Гепард.

Водночас представниками держави в наглядовій раді залишаються Сергій Лещенко, який зберіг свою посаду, та новопризначений Давід Ломджарія.

Так, Кабмін частково оновив наглядову раду, залишивши Лещенка серед ключових представників держави в керівному органі «Укрзалізниці».

«Обрати кандидатури Амеліна Анатолія Ігоровича, Беньковської Ельжбети Еви, Мокляка Максима Володимировича та Хафера Гепарда на посади членів наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» як незалежних членів та Лещенка Сергія Анатолійовича і Ломджарію Давіда Гурамовича як представників держави», – йдеться у повідомленні.

Востаннє уряд «перетрусив» склад наглядової ради «Укрзалізниці» в грудні 2024 року.

Нагадаємо, ближче до вечора п’ятниці, 12 вересня лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський розмістив у своєму Facebook сенсаційне повідомлення про начебто викриття на корупції посадовця Офісу президента. 

Читачі сторінки політика кинулися залишати свої відгуки. Частина з них затаврувала Лещенка, а частина засумнівалася у правдивості повідомлення.

Варто наголосити: на початку лютого 2022 року Сергія Лещенко було перепризначено до наглядової ради «Укрзалізниці». Також він став заступником голови наглядової ради. Загалом, Сергій Лещенко у наглядовій раді «Укрзалізниці» – з кінця 2019 року. До цього працював народним депутатом VIII скликання, ще раніше – журналістом-розслідувачем.

З березня 2022 року Сергій Лещенко також працює позаштатним радником голови Офісу президента.

