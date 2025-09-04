Головна Країна Політика
Уряд звільнив Рудого з посади голови ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У грудні 2024 року правоохоронці затримали Івана Рудого
фото: Forbes

28 жовтня 2020 року Кабмін призначив Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Уряд провів засідання 3 вересня, під час якого прийняв низку кадрових рішень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Звільнено:

  • Бєляєва Сергія Станіславовича з посади заступника Міністра культури та стратегічних комунікацій України;
  • Рудого Івана Тарасовича з посади голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (у звʼязку з ліквідацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей);
  • Коротецького Василя Павловича з посади заступника голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм;
  • Мозгунова Володимира Володимировича з посади члена Національної комісії зі стандартів державної мови.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожої на наркотичні речовини.

Згодом у січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Рудого ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

