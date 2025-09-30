Головна Гроші Економіка
Якщо «Укрзалізниця» підвищить вантажні тарифи на 37%, возити їй буде нічого – «АрселорМіттал»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
У 2026 році «Укрзалізниця» планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%
«АрселорМіттал»: підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 37% – це руйнація металургії

Підвищення вантажних залізничних тарифів на 37% може призвести до катастрофічних наслідків для української металургії. Про це заявив директор департаменту публічних закупівель «АрселорМіттал Кривий Ріг» Олександр Білянський, коментуючи ініціативу «УЗ».

За його словами, для підприємства таке зростання тарифів обернеться 1,1 млрд грн ($26,5 млн) збитків на рік. Загальні витрати компанії на перевезення сягнуть $129 млн, адже для виробництва 8 млн тонн продукції потрібно транспортувати величезні обсяги сировини й готових товарів.

«Ми фактично перекладаємо ефективність або неефективність державних компаній на плечі бізнесу. Це точно не європейський підхід і не клієнтоорієнтована модель», – наголосив Білянський.

Він зазначив, що проблема полягає у відсутності прогнозованості та прозорості у тарифоутворенні. Бізнес очікує зрозумілу фінансову звітність «Укрзалізниці», реальну оцінку витрат та довгострокове планування, а не щорічні різкі рішення «з-під поли».

«Уже були індексації у 2021–2022 роках, тепер 37%, через два роки – ще 50%. Це шлях у нікуди. Нам потрібна нова модель, яка базується на трьох принципах: прозора звітність, операційна ефективність та прогнозованість. Інакше 37% індексації стане руйнацією галузі. Закінчиться тим, що просто буде нічого возити», – резюмував топменеджер.

Раніше бізнес асоціації України закликали уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для «Укрзалізниці» за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправника. У ЄБА також підкреслили, що ця модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для «УЗ», адже його не існує у жодній розвинутій країні.

Як стало відомо, у 2026 році «Укрзалізниця» планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть «УЗ» лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень.

