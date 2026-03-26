Кабмін затвердив план увічнення пам’яті захисників до 2030 року: подробиці

glavcom.ua
Єгор Голівець
Уряд ухвалив довгостроковий план вшанування захисників
Уряд переходить до єдиної системи вшанування та визначив нові стандарти і підходи

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів з увічнення пам’яті захисників і захисниць України до 2030 року, який має сформувати єдину державну систему вшанування полеглих військових. Про це повідомляє «Главком».

Йдеться про розпорядження уряду «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2030 року», яке визначає нову модель державної політики пам’яті.

У Мінветеранів зазначають, що ухвалення документа означає відхід від попереднього підходу. «Ухвалення розпорядження – про перехід від фрагментарних практик до державної системи, у якій пам'ять про захисників і захисниць України є не символічною, а впорядкованою, сталою й обов'язковою до реалізації», – повідомили у відомстві.

План передбачає проведення заходів вшанування пам’яті, приурочених до пам’ятних дат і міжнародних днів, а також формування системи постійного догляду за місцями пам’яті.

Окремо визначено розроблення стандартів перепоховання загиблих захисників, а також формування єдиних підходів до військових традицій і ритуалів.

Документ також передбачає створення музейних просторів, експозицій та інших форматів збереження історичної пам’яті, а також запуск інформаційних, культурних і просвітницьких проєктів.

Крім того, визначено розподіл повноважень між органами влади. Центральні та місцеві органи виконавчої влади мають забезпечувати реалізацію заходів, а регіони – розробити та затвердити власні плани.

Координацію виконання програми здійснюватиме Міністерство у справах ветеранів. У відомстві також наголосили, що одним із завдань є формування культури пам’яті як щоденної практики в суспільстві.

Водночас уряд встановив механізм контролю за реалізацією плану: органи влади щороку подаватимуть звіти про виконання заходів, які узагальнюватиме Мінветеранів і передаватиме Кабміну.

До слова, уряд ухвалив постанову про старт пілотного проєкту із надання медико-психологічних послуг ветеранам і ветеранкам, які мають розлади внаслідок вживання психоактивних речовин, включаючи алкоголь. Держава оплачуватиме їм комплексну, фахову та доступну підтримку, необхідну для відновлення здоров’я і повернення до повноцінного життя.

