Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ збили новий рідкісний дрон росіян: що про нього відомо (фото)

Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українським військовим вдалося збити рідкісний і новий БпЛА ворога
фото з відкритих джерел

Флеш розповів про дрон «Клин», яким ворог атакує Україну

Українські захисники збили новий та рідкісний російський дрон-камікадзе «Клин». Як інформує «Главком», про це повідомив експерт із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов.

За словами експерта, дрон оснащений бойовою частиною вагою до п’яти кілограмів. Має функцію автоматичного захоплення цілі і здійснення повітряного підриву.

Також Флеш навів інші характеристики БпЛА «Клин»:

  • Дальність польоту – до 120 км.
  • Швидкість – до 120 км/год.
  • Час у польоті – 60-90 хвилин.
  • Сучасний акумулятор нової технології Li-AFB.
17 фото
На весь екран

Раніше фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов зазначив, що останнім часом під час атак на Україну Сили оборони щоденно знищують «шахеди», оснащені ракетами

Як повідомлялося, упродовж січня 2026 року російські війська застосували по Україні рекордну кількість балістичних засобів ураження. Загалом за місяць було випущено 91 балістичну ракету – це найбільший показник за весь час повномасштабної війни.

 

Читайте також:

Теги: технології радник ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua