ЗСУ збили новий рідкісний дрон росіян: що про нього відомо (фото)

Флеш розповів про дрон «Клин», яким ворог атакує Україну

Українські захисники збили новий та рідкісний російський дрон-камікадзе «Клин». Як інформує «Главком», про це повідомив експерт із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов.

За словами експерта, дрон оснащений бойовою частиною вагою до п’яти кілограмів. Має функцію автоматичного захоплення цілі і здійснення повітряного підриву.

Також Флеш навів інші характеристики БпЛА «Клин»:

Дальність польоту – до 120 км.

Швидкість – до 120 км/год.

Час у польоті – 60-90 хвилин.

Сучасний акумулятор нової технології Li-AFB.

Раніше фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов зазначив, що останнім часом під час атак на Україну Сили оборони щоденно знищують «шахеди», оснащені ракетами.

Як повідомлялося, упродовж січня 2026 року російські війська застосували по Україні рекордну кількість балістичних засобів ураження. Загалом за місяць було випущено 91 балістичну ракету – це найбільший показник за весь час повномасштабної війни.