Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Харків планує купити старі автобуси з Європи. Названо ціну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Харків планує купити старі автобуси з Європи. Названо ціну
Харківський громадський транспорт
колаж: glavcom.ua

У прифронтовому місті можуть з’явитися 85 вживаних транспортних засобів для перевезення пасажирів

Комунальне підприємство «Салтівське трамвайне депо» Харківської міської ради планує закупити 85 вживаних низькопідлогових автобусів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Згідно з тендерною документацією, очікувана вартість закупівлі становить 229,98 млн грн. Ідеться про автобуси, які виготовлені не раніше 2012 року з країн Європейського Союзу. Замовник вимагає, щоб технічний стан та обладнання вживаних транспортних засобів має відповідати стандартам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, а також правилам технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації. Наприклад, допускається знос шини автобусів не більше 40%. Якщо цей показник буде вищим, то постачальник доукомплектовує автобуси додатковим комплектом шин.

Поставка транспорту має бути здійснена до 31 травня 2026 року за адресою в межах Харкова, яку визначить замовник.

Закупівля низькопідлогових автобусів у Харків
Закупівля низькопідлогових автобусів у Харків
дані: ProZorro

Закупівля проводиться за процедурою відкритих торгів з особливостями, передбаченими на період дії воєнного стану. Учасники повинні надати забезпечення тендерної пропозиції у розмірі 6,8 млн грн у вигляді електронної банківської гарантії. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 6 вересня 2025 року, електронний аукціон заплановано на цей же день.

Нагадаємо, що на початку 2025 року Харківська міськрада погодила угоду з урядом про залучення коштів від Європейського інвестиційного банку. За ці гроші місто планує купити 30 електробусів. Сума позики складе до €15 млн, а повертати її доведеться протягом 22 років, із пільговим періодом у п’ять років.

Раніше «Главком» писав, що у Гатному на Київщині на цвинтарі з’явиться електротранспорт. Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» планує придбати два електричних гольф-кари.

Згідно з тендерною документацією, очікувана вартість закупівлі – 1,57 млн грн. Поставка транспорту має бути здійснена до 31 грудня 2025 року. За технічними характеристиками, які описані в тендерній документації, українські дистриб’ютори пропонують гольф-кари від $15 тис. (приблизно 619 тис. грн). Такі транспортні засоби зазвичай використовують для перевезення відвідувачів у парках, на курортах та територіях з обмеженим рухом.

Читайте також:

Теги: Харків громадський транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський поспілкувався із захисниками, які обороняли Україну на різних напрямках
У Харкові президент нагородив поранених захисників
4 серпня, 16:37
Ворог атакував Харків
Ворог атакував «шахедами» Харків
8 серпня, 01:05
За даними поліції, внаслідок влучання терор-дрона в магазин отримали осколкові поранення троє жінок та 17-річна дівчина
Поліція показали наслідки атаки на меблевий магазин у Харкові
9 серпня, 19:58
Під час перевірки документів чоловік несподівано дістав ніж і завдав удару поліцейському у скроневу ділянку
У Харкові затримано нападника на поліцейського та трьох співробітників ТЦК
16 серпня, 13:27
Рятувальники провели обстеження квартир пошкоджених будинків
РФ вдарила балістичною ракетою по Харкову: у ДСНС показали фото
18 серпня, 01:43
Рух автобусів №№ 21, 73, 98, 110 на перетині вул. Оноре де Бальзака та вул. Сержа Лифаря змінено в обох напрямках
На Троєщині через дорожні ремонтні роботи змінено рух чотирьох автобусних маршрутів
19 серпня, 11:47
Друге Караванське озеро розташоване в Малоданилівській громаді
У передмісті Харкова зникло озеро (відео)
21 серпня, 13:26
Ігор Терехов: Нас єднає одне життя, одні обставини, одна надія і одна боротьба
«Наш дух не зламати, бо наша любов до Харкова – безмежна». Терехов привітав з Днем міста харків’ян
23 серпня, 11:48
Один із найпопулярніших вишів України відновлює очне навчання вперше за три роки
Один із найпопулярніших вишів України відновлює очне навчання вперше за три роки
27 серпня, 20:58

Суспільство

Харків планує купити старі автобуси з Європи. Названо ціну
Харків планує купити старі автобуси з Європи. Названо ціну
З перших днів повномасштабної війни захищав небо над Києвом. Згадаймо Ігоря Мороза
З перших днів повномасштабної війни захищав небо над Києвом. Згадаймо Ігоря Мороза
День знань: Сирський подякував батькам, які благословили дітей на службу Україні
День знань: Сирський подякував батькам, які благословили дітей на службу Україні
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 вересня
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 вересня
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 1 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 вересня 2025: традиції та молитва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
47K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
34K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
7012
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
2673
Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримано, він дав перші показання – Зеленський (оновлено)

Новини

День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua