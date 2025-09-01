Харків планує купити старі автобуси з Європи. Названо ціну

У прифронтовому місті можуть з’явитися 85 вживаних транспортних засобів для перевезення пасажирів

Комунальне підприємство «Салтівське трамвайне депо» Харківської міської ради планує закупити 85 вживаних низькопідлогових автобусів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Згідно з тендерною документацією, очікувана вартість закупівлі становить 229,98 млн грн. Ідеться про автобуси, які виготовлені не раніше 2012 року з країн Європейського Союзу. Замовник вимагає, щоб технічний стан та обладнання вживаних транспортних засобів має відповідати стандартам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, а також правилам технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації. Наприклад, допускається знос шини автобусів не більше 40%. Якщо цей показник буде вищим, то постачальник доукомплектовує автобуси додатковим комплектом шин.

Поставка транспорту має бути здійснена до 31 травня 2026 року за адресою в межах Харкова, яку визначить замовник.

Закупівля низькопідлогових автобусів у Харків дані: ProZorro

Закупівля проводиться за процедурою відкритих торгів з особливостями, передбаченими на період дії воєнного стану. Учасники повинні надати забезпечення тендерної пропозиції у розмірі 6,8 млн грн у вигляді електронної банківської гарантії. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 6 вересня 2025 року, електронний аукціон заплановано на цей же день.

Нагадаємо, що на початку 2025 року Харківська міськрада погодила угоду з урядом про залучення коштів від Європейського інвестиційного банку. За ці гроші місто планує купити 30 електробусів. Сума позики складе до €15 млн, а повертати її доведеться протягом 22 років, із пільговим періодом у п’ять років.

