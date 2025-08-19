На Троєщині через дорожні ремонтні роботи змінено рух чотирьох автобусних маршрутів

Рух автобусів №№ 21, 73, 98, 110 на перетині вул. Оноре де Бальзака та вул. Сержа Лифаря змінено в обох напрямках

Дорожні служби влаштовують верхній шар асфальтобетонного покриття на розі вулиці Сержа Лифаря

У зв’язку з проведенням дорожніх ремонтних робіт у Києві змінено рух автобусів №№ 21, 73, 98, 110 на перетині вул. Оноре де Бальзака та вул. Сержа Лифаря в обидва напрямки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби комунального підприємства «Київпастранс».

Згідно з повідомленням, рух автобусів організовано:

№№ 21, 73 вул. Милославська – Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Рональда Рейгана – далі за власною схемою.

вул. Милославська – Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Рональда Рейгана – далі за власною схемою. №№ 98, 110 вул. Радунська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. О. Екстер – просп. Червоної Калини – вул. С. Лифаря – далі за власною схемою.

Учора «Главком» попереджав, що 19 серпня, з 8:00 до 21:00, частково обмежуватимуть рух вулицею Оноре де Бальзака, дорожники КП ШЕУ Деснянського району влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на розі вулиці Сержа Лифаря.

Нагадаємо, у застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова функція – сповіщення про зміни руху транспорту. Нова функція дозволить мешканцям столиці оперативно отримувати інформацію про скасування автобуса, тролейбуса або трамвая, зміну маршруту транспорту, зміну номера транспорту. Щоб отримувати сповіщення, в сервісі «Рух транспорту» потрібно додати автобуси, тролейбуси й трамваї в «Обрані маршрути».

До слова, київський метрополітен і комунальне підприємство «Київпастранс» не надто ефективно використовують транспорт, переданий у якості гуманітарної допомоги українській столиці європейськими партнерами. Так, з 60 вагонів метро, що приїхали до Києва з Варшави, на лініях курсують лише 20. А зі 132 автобусів маршрутами їздять хіба 60 одиниць.