Київська митниця назвала вітчизняні товари, найбільш затребувані за кордоном у 2024 році

У 2024 році експортовано з України товарів на $2,65 млрд

За 2024 рік товарообіг в зоні діяльності Київської митниці склав $26,7 млрд. Порівняно з 2023 роком ($23,22 млрд) товарообіг зріс на $3,5 млрд за рахунок збільшення імпорту. Про це повідомила Київська митниця.

Так, у 2024 році ввезено товарів на $24,04 млрд, при цьому оподаткований імпорт склав $20,52 млрд. Експортовано за цей період з України товарів на $2,65 млрд.

При цьому, загалом у січні-грудні 2024 року до держбюджету підприємці при зовнішньоекономічних операціях з товарами сплатили 178,4 млрд грн митних платежів (143 млрд грн у 2023 році).

Трійку країн імпорту з найбільшими вартісними показниками за минулий рік впевнено очолили Польща, Німеччина та Китай.

Серед імпортованих до України товарів по вартісних показниках в лідерах – лікарські засоби ($1483,5 млн), легкові автомобілі ($1463 млн) та інсектициди ($620 млн).

Країни, що стали основними споживачами українського експорту – Польща, Молдова та Латвія.

Найбільш затребуваними вітчизняними товарами за кордоном у 2024 році стали лікарські засоби ($163,5 млн), насоси ($71 млн) та кукурудза ($68,2 млн).

Товарообіг у 2024 році склав $26,7 млрд фото: Київська митниця, Facebook

Характерно, що за підсумками 2024 року серед усіх товарів, оформлених Київською митницею як в режимі імпорт, так і в режимі експорт, найбільша частка належить лікарським засобам.

Нагадаємо, «Укрпошта» виступила проти запровадження податку на посилки з-за кордону вартістю до 150 євро. Ініціатива має сумнівну доцільність і може призвести до значних ускладнень для споживачів, експортерів та операторів доставлення. Про це заявила директорка департаменту міжнародних операцій Укрпошти Юлія Павленко. Як зазначила Павленко, аргументи про необхідність зниження ліміту для захисту вітчизняного виробника є малопереконливими, оскільки місцеві маркетплейси не наповнені українськими товарами. Вона зазначила, що логічне питання – кого насправді захищають ці ініціативи: національних виробників чи споживачів.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д про реформування Державної митної служби. 17 вересня, Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби.