Трамп «розчарований» темпом депортації мігрантів і висунув нову вимогу

За словами співробітників Імміграційної поліції, такі накази підвищують імовірність того, що правоохоронці будуть невибірково арештовувати мігрантів

Адміністрація республіканця вимагає, аби щоденно затримували від 1200 до 1500 мігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від працівників Імміграційної та митної служб збільшити кількість арештів нелегальних мігрантів на день. Про це повідомляє Washington Post, покликаючись на слова кількох посадовців, які обізнані із цим питанням.

Так, адміністрація республіканця вимагає, аби щоденно затримували від 1200 до 1500 мігрантів, а не кілька сотень, як це було раніше. Як зазначає WP, Трамп «розчарований» результатами своєї кампанії з масової депортації.

За словами співробітників Імміграційної поліції, такі накази підвищують імовірність того, що правоохоронці будуть невибірково арештовувати мігрантів, що може обернутися для них звинуваченням у порушенні громадянських прав.

Як відомо, у середу, 22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США (з Мексикою) для нелегальних мігрантів. Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Президент має повноваження відповідно до Закону про імміграцію та громадянство запобігати фізичному в’їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів через південний кордон», – йдеться в указі.

Також після підписаного президентом США Дональдом Трампом указу про депортацію нелегальних мігрантів, країну можуть покинути деякі росіяни, які втекли із держави-агресорки. Російські Telegram-канали називають трьох відомих в РФ діячів, яким може загрожувати депортація.

До слова, чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців.

Прикметно, що американська економіка може втратити 8% валового внутрішнього продукту, якщо президенту Дональду Трампу вдасться депортувати усіх нелегальних мігрантів із США. Про це повідомляє Bloomberg.

Президент США пообіцяв депортувати всіх іммігрантів, які проживають в країні без дозволу, за оцінками їх кількість може становити 11 млн осіб. Варто зазначити, що нова адміністрація США вже почала відправляти депортованих назад до Гватемали та Сальвадору на американських військових літаках.