Вокалістка The Hardkiss нарвалася на критику за фото з відпочинку на курорті в Іспанії

Вперше за довгий час Саніна опублікувала фото з чоловіком, який з початку повномасштабного вторгнення знаходиться не в Україні

Фронтвумен гурту The Hardkiss в соціальній мережі Instagram опублікувала родинні знімки з зимового відпочинку, які неоднозначно оцінили користувачі.

Так, співачка показала, як поїхала із дитиною на відпочинок. Хоча Юлія Саніна і не зазначила геолокацію, завдяки одному зі знімків вдалося визначити ймовірне місце, яке родина обрала для відпочинку. Це – гірськолижний курорт Сьєрра-Невада (Sierra Nevada) на півдні Іспанії.

Частина коментаторів обурилася через те, що Валерій Бобко, також учасник The Hardkiss, знаходиться за кордоном під час повномасштабного вторгнення. Дехто зауважив, що в умовах війни не кожен може дозволити собі таку розкіш, як відпочинок в Іспанії, особливо разом з усією сім’єю.

Також були й ті, хто захищали співачку.

Після хвилі хейту Юлія Саніна обмежила можливість коментувати ці знімки, а більшість коментарів із критикою видалила.

Нагадаємо, український рок-гурт The Hardkiss нині переживає непростий період. Його фронтвумен Юлія Саніна виступає в Україні сама, зокрема й без свого чоловіка – гітариста та креативного продюсера Валерія Бебка. Водночас за кордоном гурт збирається в повному складі. Про це виконавиця розповіла в коментарі «Люкс ФМ».

Нагадаємо, що Юлія Саніна перебуває у стосунках з креативним продюсером та гітаристом гурту The Hardkiss Валерієм Бебком з 2009 року. У 2011 році пара обвінчалася та зіграла весілля. Через чотири роки у них народився син Данило.

Проте наприкінці минулого року з'явилися чутки, що пара переживає серйозну кризу і перебуває на межі розлучення. Прихильники також помітили, що Саніна постійно одна представляє гурт та ніде не з'являється разом із чоловіком. Згодом у мережі почали подейкувати, що Валерій виїхав за кордон під час війни та не повернувся.