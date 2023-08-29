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Хвилина мовчання. Згадуємо Дмитра Ткаченка, який загинув, визволяючи Херсонщину

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання. Згадуємо Дмитра Ткаченка, який загинув, визволяючи Херсонщину
Воїн поліг 29 серпня 2022 року на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Дмитро Ткаченко помер внаслідок артилерійського обстрілу, рятуючи іншу роту

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Ткаченка.

Український воїн Дмитро Ткаченко загинув 29 серпня 2022 року поблизу населеного пункту Мирне Херсонської області внаслідок артилерійського обстрілу.

Хто такий Дмитро Ткаченко

Дмитро Ткаченко мав звання старший лейтенант. Був командиром дев'ятої роти 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Сухопутних військ України. 

Фотографії зі служби Дмитра Ткаченка
Фотографії зі служби Дмитра Ткаченка
фото: Ніна Ткаченко

Дитинство Дмитра Ткаченка

Дмитро Ткаченко – родом із міста Красногорівка, що на Донеччині. У дитинстві хлопець любив грати у футбол, займався грою на скрипці та гітарі. Був дружелюбною та спокійною дитиною, розповідає мати воїна Ніна Ткаченко. 2014-го року у рідне місто воїна заїхали російські війська, родина Дмитра вирішила евакуйовуватися на Полтавщину.

Дмитру Ткаченку було 23 роки
Дмитру Ткаченку було 23 роки
фото: Ніна Ткаченко

«Я сіла, завантажила усе в автомобіль, і ми поїхали у Кременчук. Я не знала куди саме їхати, мені порекомендувала знайома туди їхати. Ми разом в Донецьку працювали, у неї там були родичі, вона теж в Кременчук переїхала і мені сказала, тут добре, приїжджай. Так ми переїхали в Кременчук, так тут і залишилися», – розповідає мати загиблого воїна Ніна Ткаченко.

Ніна Ткаченко розповідає, що на момент переїзду на Полтавщину Дмитрові було 15 років. У Красногорівці він закінчив 9 класів. Останні два роки вчився у кременчуцькій школі №16.

«Красногорівка – це Маріїнський район. У нас встановили пости «ДНР». Він усе це бачив, він був ще юнаком. Згодом він вирішив стати професійним військовим. Він цілеспрямовано здавав ЗНО, щоб поступити на військову службу. Він склав усі екзамени і поступив до Львова в академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного», – каже мати полеглого бійця.

Воїн мав звання старший лейтенант
Воїн мав звання старший лейтенант
фото Ніна Ткаченко

Академію Дмитро Ткаченко закінчив 2020 року, маючи звання лейтенанта.

«Він спеціально дізнався, яка саме бригада боронить наше рідне місто Красногорівку та Мар’янку. Тоді це була 28-ма бригада (механізована бригада Лицарів Зимового Походу – «Главком»). Вони там довго стояли. І він туди пішов служити. Йому вдалося потрапити додому. Дев'ять місяців він боронив Донеччину на лінії зіткнення, яка була в нашому місті. Його вдалося деокупувати, і воно було не окуповане в той час», – говорить Ніна Ткаченко.

Як загинув Дмитро Ткаченко

Після АТО воїн повернувся в Одесу, де розташовувалася його бригада. Два місяці Дмитро Ткаченко служив там. Потім почалося повномасштабне вторгнення в Україну російських військ.

«Після першого наступу на Херсон йому вдалося вижити. Він був командиром взводу, вони потрапили в оточення, але він вижив і вийшов з нього в місто Коблево. За цей час йому вдалося одружитися. А потім його бригаду скерували далі. 28-го серпня 2022-го вони пішли знову в наступ на Херсон. Він керував своєю ротою. Інша рота попала під обстріл, вони пішли їм на допомогу і загинули. Дмитро помер внаслідок артилерійського обстрілу», – каже мати загиблого воїна Ніна Ткаченко.

Дмитро Ткаченко із мамою Ніною
Дмитро Ткаченко із мамою Ніною
фото: Ніна Ткаченко

Воїн поліг 29 серпня 2022 року на Херсонщині.

За здобутки захисника нагородили відзнакою Командувача оперативного командування «Південь»,почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «За досягнення у військовій службі» ІІ ступеня. Також воїн має орден «За мужність» ІІІ ступеня та орден «За мужність» ІІ ступеня посмертно.

«Ми з Дімою дуже були близькі. Востаннє ми бачились у Коблево. Ще 27-го серпня ми з ним зідзвонювались. Він і дружині писав, і мені. Вони були біля міста Баштанка (Донецька область – «Главком»). Вони йшли у бій. І все. Два дні ми нічого не знали, я його не турбувала, щоб не заважати. Вже 31 числа (31 серпня 2022 року – «Главком») нам подзвонили, що забрали його з поля бою. Подзвонили батькові», – розповідає мати.

Петицію щодо присвоєння звання «Герой України» своєму синові подала Ніна Ткаченко. Її опублікували на офіційному сайті президента України. Для військового Дмитра Ткаченка жінка просить присвоїти звання посмертно.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: ЗСУ смерть військові

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