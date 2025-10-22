Головна Гроші Особисті фінанси
Скільки отримують пенсіонери в Україні та Європі: статистика за 2025 рік

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українська пенсія в порівнянні з європейською, вважається найнижчою.
Майже 3 млн українських пенсіонерів продовжують працювати

У 2025 році станом на жовтень середня пенсія в Україні складає 6,4 тис. грн за даними Пенсійного фонду. Проте відомо, що в середньому українські пенсіонери отримують лише половину зазначеної суми. Про це пише «Главком» із посиланням на Оpendatabot .

В Україні наразі пенсія складає 133 євро, а саме 6 436 тис. грн. Однак понад 3,3 млн людей – отримує лише 3 340 тис. грн на місяць. А ще 4% отримують виплати в розмірі 2 300 тис. грн. Минулого року кількість пенсіонерів, які отримували менше ніж 3 тис. грн було ще більше, а саме на 26%. Однак виплати трохи зросли через індексацію.

Попри зазначену статистику 15 % пенсіонерів в Україні – це 1,5 млн отримують середні виплати розміром 15 750 тис. грн. Також відомо, що інші 3 млн мають пенсію у розмірі 6 860 грн, а 2,1 млн менше – 4 510 грн.

Загалом українська пенсія в порівнянні з європейською вважається найнижчою. У Румунії та Болгарії пенсіонери отримують від 450 до 550 євро на місяць, а поляки та чехи від 800 до 900 євро. Водночас в Україні середня пенсія складає 133 євро, а найнижча 69 євро. Однак серед інших країн, зокрема в Албанії також спостерігається низька пенсія в порівнянні з іншими – 160 євро.

Щодо різниці пенсійних виплат по Україні, то в Києві фіксують зазвичай найвищі пенсії – 8 848 грн, що є на 37% більше, ніж середня пенсійна виплата по Україні. Найнижчі пенсії відзначають на Тернопільщині – 4997 грн, у Чернівецькій області – 5173 грн та на Закарпатті – 5233 грн.

Разом із цим українці продовжують працювати, перебуваючи на пенсії. В Україні нараховують понад 10,2 млн пенсіонерів, де кожен четвертий досі працює. Йдеться про 2,8 млн пенсіонерів.

Раніше «Главком» розповідав, на скільки зросла середня пенсія в Україні. Про це повідомив Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев та зазначив, що за третій квартал 2025 року пенсія зросла лише на 26,6 грн. Також Гетманцев назвав суму середньої пенсії в Україні.

