Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупована ворогом АЕС понад тиждень залишається без зв’язку з українською енергосистемою
фото: depositphotos.com

У разі повного відключення резервних систем життєзабезпечення може виникнути загроза розплавлення ядерного палива

Поточних запасів пального для резервних дизель-генераторів, на яких працює Запорізька АЕС через масштабний блекаут, вистачить на 10 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів вже десятий день залишається без основного джерела живлення. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі наголосив, що в разі повного відключення резервних систем життєзабезпечення може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.

Міністерство енергетики разом з міжнародними партнерами, закликало світову спільноту посилити тиск на Росію, аби запобігти ядерній катастрофі та домогтися якнайшвидшого повернення окупованої ЗАЕС.

Нагадаємо, відсутнє зовнішнє енергопостачання окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції стало рекордним збоєм та викликало серйозні побоювання щодо безпеки найбільшої АЕС в Європі. Остання лінія електропередачі була відключена у вівторок о 16:56 з російського боку. Наразі станція працює завдяки аварійним дизельним генераторам, які підтримують системи охолодження та безпеки.

Як повідомлялося, окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС понад тиждень залишається без зв’язку з українською енергосистемою. Живлення систем безпеки забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій. Відсутність зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС з української енергосистеми несе великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

До слова, президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив про ризики радіаційної аварії, зокрема, через окупацію РФ Запорізької АЕС. Глава держави наголосив, що блекаут на Запорізькій АЕС триває вже тиждень. За його словами, раніше такого не було.

Теги: Запорізька АЕС Міненерго блекаут МАГАТЕ

