Одесу накрили рекордні дощі: синоптики назвали причину

Одесу накрили рекордні дощі: синоптики назвали причину
Сильні дощі в Одесі 30 вересня: локальний циклон накрив місто, випало понад дві місячні норми опадів
Синоптики пояснюють причини зливи локальним циклоном і наголошують, що через кліматичні зміни подібні події стають дедалі частішими

30 вересня Одесу накрили потужні дощі, спричинені локальним циклоном над Чорним морем. За добу випало 94 мм опадів – 224% від місячної норми. Через небезпеку підтоплень синоптики тричі підвищували рівень попередження – від жовтого до червоного.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гідрометеорологічний центр.

«Циклон над морем рухався дуже повільно, а антициклон блокував його зміщення. Це призвело до загострення атмосферних фронтів і локальних злив», – зазначили синоптики.

Через наростання небезпеки рівень попередження кілька разів підвищували.

Синоптики попереджали про загрозу: з 29 вересня очікували значні дощі на 30 вересня (жовтий рівень), а 30 вересня о 15:30 посилили попередження до другого помаранчевого рівня (кількість  опадів 50–79 мм до кінця дня), о 19 год – до третього червоного рівня (понад 80 мм ).

«Варто зазначити, що у часи кліматичних змін такі екстремальні події стають частішими: з 2015 року (останні 10 років) в Одесі зафіксовано 14 випадків сильного дощу (кількість опадів від 50 до 100 мм за 12 годин і менше); за попередні десятиріччя це було 2-3 випадки на 10 років», – зазначили у центрі.

Сильні дощі на північному заході Чорного моря стають дедалі частішими через прогрів моря, активні конвективні процеси та збільшення вологи в атмосфері внаслідок потепління. Кліматологи відзначають, що екстремальні опади вже фіксуються і в середніх широтах, де раніше вони були рідкістю.

Додатковий ризик створює урбанізація: асфальт і бетон не пропускають воду, перетворюючи зливи на потужні потоки. Дослідження з США та Британії показують, що в містах з високим ступенем забудови потоки води зростають на 20–50% через імпервіозні поверхні, а кліматичні зміни роблять дощі інтенсивнішими. Адаптація необхідна: впровадження «зеленої» інфраструктури (пермеабельні покриття – проникні матеріали, як пористий асфальт, які дозволяють воді фільтруватися в ґрунт, та зелені зони) може зменшити підтоплення на третину.

Нагадаємо, що негода принесла значні підтоплення в Одесі: за кілька годин затопило вулиці, укриття, школи, підвали житлових будинків і магазини. Міська влада наголошує, що ситуація залишається під контролем, хоча зливова каналізація не справляється з рекордним навантаженням.

Теги: Одеса негода дощ

