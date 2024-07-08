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Російська атака на «Охматдит»: загинула 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Російська атака на «Охматдит»: загинула 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук
Світлана Лук'янчук працювала дитячим нефрологом
фото: Андрій Садовий

Садовий зауважує, що поховають Світлану Лук'янчук у Львові, на Голосківському цвинтарі

Внаслідок російської атаки на лікарню «Охматдит» загинула лікарка, 30-річна львів'янка Світлана Лук'янчук. Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

«Світлана народилася у Львові. Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка», – повідомляє Садовий.

Світлана Лук'янчук закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, після чого завершила інтернатуру. В лікарні «Охматдит» працювала дитячим нефрологом.

Садовий зауважує, що поховають Світлану Лук'янчук у Львові, на Голосківському цвинтарі.

Декілька годин тому Кличко заявив, що в лікарні «Охматдит» загинуло двоє людей. Обоє дорослі. Зокрема, одна лікарка. Загалом у лікарні «Охматдит» наразі перебуває 16 постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу столиці. Серед них семеро дітей. 15 осіб госпіталізовано.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад. На місці події продовжують працювати екстрені служби, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілу. 

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Теги: росія Київ війна Львів лікар лікарня Україна ракета ракетна атака

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