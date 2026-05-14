СБУ оголосила підозру очільнику «залізниці Новоросії»

На окупованій Луганщині організували резерв локомотивів для армії РФ

Колаборант організовував перекидання техніки, пального та військ РФ на фронт

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру керівнику так званої «луганської філії» створеного окупантами підприємства «Залізниці Новоросії», яке забезпечує військові перевезення для російської армії на тимчасово окупованій території Луганщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

фото: СБУ

За даними слідства, у 2023 році колишній бізнесмен із Донецька погодився очолити окупаційне підприємство, яке загарбники створили на базі захоплених активів «Укрзалізниці».

«Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність начальника так званої «Луганської філії «федерального ДУП «Залізниці Новоросії», який в інтересах ворога організує військові залізничні перевезення на Луганщині», – йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що підозрюваний забезпечує перевезення військових вантажів, пального та особового складу армії РФ на окупованій території для підтримки бойових дій на східному фронті.

Також слідчі встановили, що під його керівництвом було налагоджено взаємодію зі структурами Міністерства оборони Росії та особами, відповідальними за логістику російських військ.

За інформацією СБУ, на залізничних вузлах та станціях окупанти облаштували спеціальні приміщення для розміщення російських військовослужбовців. Крім того, на базі локомотивних депо здійснюється ремонт та зберігання техніки армії РФ.

Слідство також встановило, що для потреб російських військ було сформовано резерв локомотивів, який використовується для термінових військових перевезень.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

