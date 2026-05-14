Головна Світ Соціум
search button user button menu button

СБУ оголосила підозру очільнику «залізниці Новоросії»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
СБУ оголосила підозру очільнику «залізниці Новоросії»
На окупованій Луганщині організували резерв локомотивів для армії РФ
фото: росЗМІ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Колаборант організовував перекидання техніки, пального та військ РФ на фронт

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру керівнику так званої «луганської філії» створеного окупантами підприємства «Залізниці Новоросії», яке забезпечує військові перевезення для російської армії на тимчасово окупованій території Луганщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

СБУ оголосила підозру очільнику «залізниці Новоросії» фото 1
фото: СБУ

За даними слідства, у 2023 році колишній бізнесмен із Донецька погодився очолити окупаційне підприємство, яке загарбники створили на базі захоплених активів «Укрзалізниці».

«Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність начальника так званої «Луганської філії «федерального ДУП «Залізниці Новоросії», який в інтересах ворога організує військові залізничні перевезення на Луганщині», – йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що підозрюваний забезпечує перевезення військових вантажів, пального та особового складу армії РФ на окупованій території для підтримки бойових дій на східному фронті.

Також слідчі встановили, що під його керівництвом було налагоджено взаємодію зі структурами Міністерства оборони Росії та особами, відповідальними за логістику російських військ.

За інформацією СБУ, на залізничних вузлах та станціях окупанти облаштували спеціальні приміщення для розміщення російських військовослужбовців. Крім того, на базі локомотивних депо здійснюється ремонт та зберігання техніки армії РФ.

Слідство також встановило, що для потреб російських військ було сформовано резерв локомотивів, який використовується для термінових військових перевезень.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що кіберфахівці Служби безпеки України заблокували ще одну спробу ворога отримати доступ до терміналів Starlink на території України. За результатами комплексних заходів у Києві затримано агента РФ, який незаконно реєстрував термінали зв’язку для російських окупантів. 

Читайте також:

Теги: СБУ колабораціонізм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Т.В.О. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара заявив, що відомство встановлює всіх причетних до ударів РФ
СБУ заявила про безпрецедентну кількість справ проти РФ
8 травня, 17:54
СБУ втретє дістала нафтовий гігант «Лукойлу»
Стовп диму видно за кілометри. СБУ втретє вдарила по одному з найбільших НПЗ Росії
8 травня, 14:57
«Альфа» СБУ вийшла в лідери за знищенням цілей на фронті
Спецпризначенці СБУ встановили новий рекорд уражень за місяць
6 травня, 13:25
Президент Путін призначив нового командувача Повітряно-космічних сил РФ
Путін довірив ключову посаду в Повітряно-космічних силах генералу, який причетний до звірств у Бучі
4 травня, 14:04
Правоохоронці підозрюють олігарха в махінаціях з коштами
Коломойський отримав нову підозру
1 травня, 11:48
Суд взяв під варту начальника слідчого відділу СБУ з можливістю внесення застави 5 млн грн.
Суд заарештував топпосадовця СБУ після викриття хабаря розміром $110 тис.
30 квiтня, 08:55
Співробітники СБУ та Нацполіції спрацювали на випередження і затримали обох кілерів на етапі підготовки до замаху
На Житомирщині затримано агентів РФ, які готували замах на Героя України
28 квiтня, 13:01
Внаслідок ударів безпілотників Служби безпеки України уражено великі десантні кораблі ВМФ РФ «Ямал» та «Фільченков»
СБУ уразила три кораблі російського флоту та винищувач у Криму
26 квiтня, 15:53
Фігурантці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ викрила завуча школи на коригуванні російських ударів по Краматорську
15 квiтня, 10:15

Соціум

СБУ оголосила підозру очільнику «залізниці Новоросії»
СБУ оголосила підозру очільнику «залізниці Новоросії»
Економіка РФ опинилася під загрозою після нових планів Кремля
Економіка РФ опинилася під загрозою після нових планів Кремля
Британія виставляє на аукціон лист принцеси Діани про її таємну мрію
Британія виставляє на аукціон лист принцеси Діани про її таємну мрію
Петер Мадяр розповів, де житиме та на чому пересуватиметься як прем'єр
Петер Мадяр розповів, де житиме та на чому пересуватиметься як прем'єр
Киргизстан на літо змінює дрес-код для чиновників: у чому причина
Киргизстан на літо змінює дрес-код для чиновників: у чому причина
Атаки дронів паралізували вже сьомий НПЗ у Росії
Атаки дронів паралізували вже сьомий НПЗ у Росії

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua