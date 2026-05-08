СБУ у Дніпрі затримала підривників авто військового «по гарячих слідах»

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох виконавців замовного теракту, що стався вранці 7 травня. Зловмисники, які діяли за вказівкою російських спецслужб, підірвали автомобіль українського захисника за допомогою дистанційної вибухівки. Одного з фігурантів схопили під час спроби втекти з країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

7 травня близько 7:30 ранку в Соборному районі Дніпра вибухнув припаркований автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Слідство встановило, що фігуранти заклали під машину саморобний вибуховий пристрій, споряджений мобільним телефоном.

Вибухівку активували дистанційним дзвінком. Поруч із авто терористи встановили камеру для відеофіксації моменту вибуху, щоб надіслати підтвердження російським кураторам.

Виконавцями виявилися двоє мешканців Самарівського району Дніпропетровщини. Молодиків об’єднало бажання легких грошей, які вони шукали у сумнівних Telegram-каналах. Російські спецслужби запропонували їм грошову винагороду за підрив авто українського воїна. Під час обшуків у затриманих вилучили телефони, сім-картки та одяг, у якому вони здійснювали підготовку до теракту.

Слідчі СБУ вже повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

