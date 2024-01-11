Українські біженці у Чехії зможуть отримувати нову соцдопомогу

У Чехії біженців з України можуть перевести до загальної системи соцдопомоги

У Чехії біженці з України потенційно можуть отримати доступ до системи пільг країни у 2025 році. Цифровізація та реформа системи пільг мають зробити це можливим. Про це повідомив міністр праці Маріан Юречка, пише видання Сeskenoviny.

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За його словами, ті, хто прибуває з України за візою для захисту, можуть отримати гуманітарну допомогу, якщо дохід їхньої сім'ї нижчий за прожитковий мінімум і встановлену вартість житла. Можливе подання заявки у цифровому вигляді. Також готуються об'єднати в одну підтримку житлову, прожиткову та дитячу допомогу. Планується реалізувати зміни упродовж року.

«Звичайно, ми проведемо зустріч і дискусію з цього приводу, що з початком реформи системи допомоги протягом першої половини 2025 року ми переведемо біженців на реформовану чеську систему допомоги. Тоді ми будемо бути в змозі впоратися», – сказав Юречка.

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Юречка додав, що частина біженців уже одержує чеські пільги. У Чехії перебуває 376 тис українських біженців із захисними візами. З них 263,8 тис є дорослими віком від 18 до 65 років. Решта – діти та люди похилого віку.

Біженці з України отримали продовження тимчасового засхисту у ЄС до кінця березня наступного року. Якщо російське вторгнення та війна триватимуть, країни-члени ЄС, швидше за все, знову продовжать захист. Міністр припускає, що система допомоги у Чехії відкриється «десь після закінчення терміну тимчасового захисту» і після його можливого продовження, тобто після березня 2025 року. Юречка зазначив, що деякі біженці вже отримують чеську допомогу. Наприклад, йдеться про лікарняний, якщо українців офіційно працюють і хворіють.

Нагадаємо, Чехія відкрила онлайн-реєстрацію на продовження тимчасового захисту біженців з України, яка триватиме до 15 березня. Після запису на прийом у відділення МВС статус діятиме до 30 вересня 2024 року, пише proukrainu. Заповнення інформації та запис на фізичний прийом до підрозділу МВС країни є першим етапом процедури і автоматично продовжує статус до 30 вересня 2024 року. Під час візиту біженці отримають візову наклейку, що продовжить тимчасовий захист до 2025 року. Для реєстрації на сайті треба створити новий обліковий запис. Біженцям треба вказати свою електронну адресу та надати відповідну інформацію.

До слова, У Чехії з 1 січня 2024 року набули чинності поправки до закону Lex Ukrajina, серед яких збільшення виплат на житло для вразливих осіб. При цьому термін безплатного проживання зменшиться до 90 днів для всіх біженців.

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Так, якщо житло зареєстровано, то на одну людину виплата складатиме 6 тис. крон (10 тис грн), а якщо не зареєстровано – 4,8 тис крон (приблизно 8 тис. грн). Обов’язкова умова отримання коштів – наявність підписаного документа про право користування квартирою з власником, тобто офіційного договору оренди.

Також змінилася установа, яка надає безплатне житло – такі послуги надаватиме виключно KACPU в Остраві. Саме помешкання можу надати в інших краях, але розподілення відбуватиметься саме в Остраві, тож заяву треба подавати туди. Крім цього, біженці більше не зможуть обирати тип житла та регіон, де хочуть проживати