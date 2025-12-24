Командир Третього армійського корпусу: ми повинні бути готові забрати своє

На думку Білецького, Україна має скористатись критичним моментом у Росії, щоб повернути своє

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький вважає, що у кожної країни, так чи інакше, наступає критичний момент. Росіяни скористались цим моментом у 2014 році, а Україна має бути готова забрати своє, коли настануть переломні події у Російській Федерації. Про це він сказав у інтверв'ю для каналу «Бомбардир», пише «Главком».

«Я певен, що у кожної країни, кожної імперії, кожної держави наступає критичний момент, для нас він був у 2014 році і росіяни цим скористалися, для них він теж наступить. Я не думаю, що це за горами. Я думаю, що в максимальному терміні це 10 років. І ми повинні бути готовими взяти своє.

Зараз це зупинити противника, не дати нав'язати йому договір, який обмежує суверенітет України, стати сильними, а це, в першу чергу, думати про економіку. Буде хороша економіка, буде хороша демографія, то може бути створена хороша армія. Тобто, буде нормальна наукова та промислова бази, знову ж таки це економіка, буде нормальне озброєння, оснащення і так далі. Все, і тоді ми виграли», – розповів Білецький.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, головною причиною того, що війна між РФ та Україною не закінчилася, є російський диктатор Володимир Путін.

До слова, за повідомленням The Guardian, рішення Європейського Союзу надати Україні кредит у 90 млрд євро, так само як і останні заяви російського диктатора Володимира Путіна, свідчать про те, що війна в Україні триватиме й надалі.

Під час щорічної пресконференції 19 грудня Путін не дав жодних сигналів готовності відмовитися від цілей війни, оголошених у лютому 2022 року – захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Попри обмежені територіальні здобутки, позиція Кремля залишилася незмінною.