У Жмеринці внаслідок вибуху твердопаливного котла загинув чоловік

У Жмеринці на вулиці Перемоги в одному з приватних домоволодінь вибухнув твердопаливний котел. Внаслідок чого загинув 38-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Жмеринська газета».

У ніч на 17 січня на місце події прибули всі екстрені служби: підрозділи ДСНС, бригада екстреної медичної допомоги та працівники поліції. Попри зусилля медиків, врятувати життя чоловіка не вдалося – від отриманих травм він помер.

За інформацією видання, загиблим є Олег Холод. Попередньо відомо, що в твердопаливному котлі закипіла вода. Чоловік підійшов до котла та відкрив дверцята, у цей момент стався різкий викид пари й тиску – основний удар прийшовся безпосередньо на нього.

Обставини трагедії з’ясовують відповідні служби.

Нагадаємо, на Вінниччині сталася пожежа у житловому будинку через пічне опалення. Внаслідок чого загинула людина. Пожежа сталася вранці 16 січня в с. Борисівка Іллінецької громади.

До слова, у Запоріжжі в приватному житловому будинку вибухнув твердопаливний котел. Внаслідок чого загинув 57-річний власник будинку.