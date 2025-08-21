Екснамісник Лаври митрополит Павло пояснив, чому не платить податки державі Україні
З 2021 року на архієреї УПЦ МП висить податковий борг
Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про стягнення з колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла (у миру – Петро Лебідь) податкового боргу до бюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.
Як з’ясувала Феміда, у 2021-2022 роках столичні податківці нарахували священнослужителю 89,4 тис. грн заборгованості з податку на нерухоме майно.
У суді представник митрополита Павла підтвердив наявність несплати коштів до бюджету. Однак наголосив: як законослухняний громадянин, його клієнт хотів би сплатити податковий борг, але не має можливості. Причина – держава ввела санкції та обмеження щодо митрополита Павла, зокрема, заблоковано його активи, зупинені операції з виконання економічних та фінансових зобов’язань тощо.
З цих міркувань представник церковника просив суд зупинити розгляд справи до вирішення іншого судового спору у Верховному суду. Йдеться про позов екснамісника Лаври проти президента Володимира Зеленського, у якому він хоче скасувати указ глави держави про запровадження персональних санкцій терміном на п’ять років – до 1 грудня 2027 року.
Водночас Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні клопотання позивача і пояснив: запровадженні санкції щодо митрополита Павла не поширюються на сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного і місцевих бюджетів, а також погашення (стягнення) податкового боргу.
Як повідомляв «Главком», 1 квітня 2023 року Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Служба безпеки України повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст. 161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).
Під час одного з судових слухань Феміда зробила несподіваний висновок: «Підозрюваний (митрополит Павло, – «Главком») хоча ніколи і не був підприємцем, хоча і присвятив все своє життя церкві, його матеріальний стан не відповідає способу його життя. Зокрема, підозрюваним у судовому засіданні не наведено об`єктивних пояснень того, за рахунок яких коштів він придбав вищенаведену нерухомість», – сказано в судовій ухвалі.
Ось перелік нерухомості митрополита Павла, який досліджувала Феміда:
- будинок площею 546 кв. м у Києві, його орієнтовна ціна у протоколі огляду правоохоронців – 37,6 млн грн;
- житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами у селі Вороньків Київської області, його орієнтовна ціна – 47,5 млн грн;
- майновий комплекс, так звана «Лаврська ферма» орієнтовною вартістю 45 млн грн.
Іще три Mercedes-Benz і Lexus LX570 екснамісника Лаври, про які у суді заявив прокурор. Однак суддя чомусь не надала їм особливого значення.
З жовтня 2023 року митрополит Павло перебуває у статусі обвинуваченого; його справу розглядає Печерський райсуд Києва.
