Консульський відділ посольства України в Туреччині перестав працювати

Консульський відділ посольства України в Туреччині не працюватиме до 12 вересня

Пресслужба посольства України в Туреччині не вказала причину зупинки роботи консульського відділу

Консульський відділ посольства України в Туреччині не працюватиме до 12 вересня. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Туреччині.

Зазначається, що відділ тимчасово не прийматиме та не видаватиме документи з 31 серпня. У диппредставництві не вказали причину зупинки роботи.

«Посольство повідомляє, що консульський відділ посольства України в Туреччині тимчасово не працюватиме. У зв’язку із вимушеним закриттям з 31 серпня по 12 вересня консульський відділ не здійснюватиме прийом документів, а також видачу готових», – йдеться у повідомленні.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної із загрозою життю чи здоров'ю, необхідно звертатися за телефоном «гарячої лінії»: +90 539 550 98 98.

До слова, Ірландія після 29 років дипломатичних відносин відкрила посольство в Україні.

Нагадаємо, британський депутат назвав головні виклики для української дипломатії.

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