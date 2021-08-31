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    Консульський відділ посольства України в Туреччині перестав працювати

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    Консульський відділ посольства України в Туреччині не працюватиме до 12 вересня - Консульський відділ посольства України в Туреччині перестав працювати
    Консульський відділ посольства України в Туреччині не працюватиме до 12 вересня
    Фото з відкритих джерел

    Пресслужба посольства України в Туреччині не вказала причину зупинки роботи консульського відділу

    Консульський відділ посольства України в Туреччині не працюватиме до 12 вересня. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Туреччині.

    Зазначається, що відділ тимчасово не прийматиме та не видаватиме документи з 31 серпня. У диппредставництві не вказали причину зупинки роботи.

    «Посольство повідомляє, що консульський відділ посольства України в Туреччині тимчасово не працюватиме. У зв’язку із вимушеним закриттям з 31 серпня по 12 вересня консульський відділ не здійснюватиме прийом документів, а також видачу готових», – йдеться у повідомленні.

    У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної із загрозою життю чи здоров'ю, необхідно звертатися за телефоном «гарячої лінії»: +90 539 550 98 98.

    До слова, Ірландія після 29 років дипломатичних відносин відкрила посольство в Україні.

    Нагадаємо, британський депутат назвав головні виклики для української дипломатії.

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    Теги: Туреччина дипломатія документи посольство Україна
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    Консульський відділ посольства України в Туреччині перестав працювати