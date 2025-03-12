Електронні направлення на ВЛК: Міноборони розʼяснило важливі моменти

Подавати запити на е-направлення зможуть усі, хто бажає пройти огляд, та ті, хто має паперову повістку для проходження ВЛК

Міністерство оборони дало відповіді на найбільш актуальні запитання у зв'язку із запровадженням електронних направлень та постанов Військово-лікарських комісій (ВЛК). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал оборонного відомства.

Як зазначили у Міноборони, раніше в Україні запустили електронні направлення на ВЛК для військовозобов’язаних у «Резерв+», а нині запровадили новинку у вигляді електронних постанов ВЛК для оглядів військовозобовʼязаних і військових, е-кабінет ВЛК у Медичній інформсистемі ЗСУ, а також її взаємодію з реєстром «Оберіг».

Щодо електронних направлень, то українцям буде достатньо авторизуватися у мобільному застосунку «Резерв+» та подати запит.

«Більше не треба йти до ТЦК та витрачати час і зусилля, щоб взяти паперове направлення. Коли ТЦК підписує електронне направлення, людина отримує сповіщення в Резерв+, і потрібний документ з’являється в розділі «Направлення на ВЛК». Далі можна вирушити напряму до визначеного закладу охорони здоров’я для проходження медогляду», – уточнили у відомстві.

Подавати запити на електронне направлення зможуть усі військовозобов’язані, хто бажає пройти огляд, та ті, хто має паперову повістку для проходження ВЛК.

У разі, якщо військовозобов’язаний згенерує електронне направлення і не прийде на ВЛК, то направлення в «Резерв+» буде актуальним ще 15 днів. Після чого запит буде необхідно подати повторно, й можна буде отримати направлення з тими ж або новими деталями.

«Якщо ж військовозобов’язаний отримав повістку на проходження ВЛК, подав запит у «Резерв+», отримав електронне направлення та не з’явився протягом 14 днів від призначеної дати огляду - це порушення правил обліку, за яке передбачена адміністративна відповідальність», – уточнили у міністерстві.

Як розповіли у Міноборони, постанова ВЛК є висновком, який військово-лікарська комісія має сформувати після огляду. Такі документи раніше робили вручну та надсилали до ТЦК у паперовому вигляді. На це йшло багато часу, а нині цей процес буде спрощено. Це стало можливо завдяки розробленому електронному кабінету ВЛК. Сервіс дозволятиме комісіям отримувати та передавати документи онлайн.

Серед переваг електронних постанов для військовозобов’язаних – не потрібно самому передавати постанову ВЛК до ТЦК або чекати, поки комісія відправить документи та їх зафіксують у системі.

«Електронні дані автоматично надходитимуть до реєстру Оберіг – і висновок ВЛК значно швидше відображатиметься в застосунку «Резерв+». Завдяки електронним постановам військові невдовзі зможуть значно простіше оформлювати виплати, пільги й послуги, пов’язані зі станом здоров’я, безпосередньо в застосунку «Армія+», – зазначили фахівці.

Е-кабінет ВЛК відкриє можливості для автоматизації процесів у майбутньому, зокрема з оформлення відпусток на лікування та звільнення за станом здоров’я.

При цьому, якщо постанова оформлюється довідкою ВЛК, після огляду комісія може роздрукувати та надати друковану копію е-постанови.

ВЛК не зможе вносити висновки в систему без реальних оглядів. Лікарі у складі ВЛК із закладів охорони здоров’я під час огляду будуть ознайомлюватися з медичними записами в Електронній системі охорони здоров’я та з іншими медичними документами, які надасть людина, та вноситимуть свої записи до системи.

Нагадаємо, до листопада 2025 року в Україні буде впроваджено анонімний розгляд справ військово лікарськими комісіями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на старшого сержанта медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тараса Гусарука.

Анонімний розгляд стане третім етапом цифровізації ВЛК.