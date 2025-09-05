Головна Світ Політика
search button user button menu button

Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
Італія не направлятиме свої війська в Україну
фото: Esercito Italiano

Ці заяви пролунали за підсумками зустрічі «коаліції охочих», яка пройшла 4 вересня у Парижі

Польща, Румунія та Італія не направлятимуть свої війська до України в рамках гарантій безпеки, однак всі три країни пообіцяли надати значну підтримку в інших аспектах, зокрема в логістичному забезпеченні та миротворчих місіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви лідерів цих країн.

Польща не планує брати участь у розміщенні військ на території України в рамках гарантій безпеки, але буде відігравати важливу роль у логістичному забезпеченні європейських сил і української армії.

«Ми обговорювали, як зробити ці гарантії безпеки відчутними. Польща не планує направляти війська в Україну, але ми відповідаємо за логістику. Ми є найбільшим центром допомоги тут, і всі визнають цю значну роль», – сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна також не направлятиме свої війська в Україну, але братиме участь у миротворчих місіях.

«Ми надамо логістичну підтримку, використовуючи наші бази для миротворчих операцій. Однак для цього потрібно досягти миру або хоча б укласти перемир'я», – сказав він.

Італія також не направлятиме свої війська в Україну. Проте країна готова підтримати можливе припинення вогню через ініціативи з моніторингу та навчання поза межами України.

«Італія не готова відправляти свої війська до України, але підтверджує готовність підтримати можливе припинення вогню шляхом ініціатив із моніторингу та підготовки військових поза межами України», –зазначила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.

Ці заяви пролунали за підсумками зустрічі «коаліції охочих», яка пройшла 4 вересня у Парижі. 

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Раніше уряд Німеччини опублікував заяву про участь канцлера Фрірдіха Мерца на зустрічі «коаліції охочих», яка відбулась 4 вересня у Парижі. У заяві зазначається, що Німеччина сфокусується на на фінансуванні, озброєнні та навчанні Збройних сил України.

Читайте також:

Теги: Польща Румунія Італія миротворці миротворча місія військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Петро Клеба став на захист Батьківщини
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Петра Клебу
Вчора, 09:00
Болгарія підозрює Росію в глушінні GPS літака президентки Єврокомісії
The Guardian: Італія засекретить польоти чиновників після інциденту з главою Єврокомісії
2 вересня, 19:44
«Азовці» за допомогою дрона зафіксували злочин
На Донеччині дрон «Азова» зафіксував убивство жителя, вчинене російським військовим
30 серпня, 16:46
Естонія, Латвія та Литва мають намір інтегрувати існуючі торфовища в новий проект Балтійської оборонної лінії
Естонія розглядає можливість відновлення боліт для захисту від російських танків
29 серпня, 18:01
Президент Навроцький рубає гілку, на якій сидить. Що чекає на українців у Польщі
Президент Навроцький рубає гілку, на якій сидить. Що чекає на українців у Польщі Наші закордоном
29 серпня, 09:35
Раніше міністр цифровізації Польщі заявив, що країна не зможе обслуговувати Starlink для України
Україна втратить доступ до Starlink? Польща прокоментувала заяву міністра
26 серпня, 07:43
Основною перешкодою для будь-яких гарантій безпеки залишається відсутність перемир'я, яке могло б зафіксувати лінію фронту
Bloomberg назвав можливі гарантії безпеки для України
26 серпня, 02:14
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна
16 серпня, 20:14
Київ вдячний Варшаві за її незмінну підтримку, наголосив Володимир Зеленський
Ми відчували, що Польщі не байдуже: Зеленський звернувся до Навроцького та Дуди
6 серпня, 14:32

Політика

Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
Радіочастотні перешкоди з Росії стають причиною збоїв GPS у Балтійському морі
Радіочастотні перешкоди з Росії стають причиною збоїв GPS у Балтійському морі
Донька Келлога потролила головну російську пропагандистку
Донька Келлога потролила головну російську пропагандистку
«Хороший діалог»: Трамп знову змінив свою риторику щодо Путіна
«Хороший діалог»: Трамп знову змінив свою риторику щодо Путіна
Після параду в Китаї Трамп вирішив... змінити назву Міністерства оборони
Після параду в Китаї Трамп вирішив... змінити назву Міністерства оборони
Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Китаю
Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Китаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
18K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
7894
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою
7768
Прогноз магнітних бур на 4-6 вересня: якою буде сонячна активність
6251
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
Ексдружина очільника кіберполіції отримала мільйонні активи після розлучення – розслідування
Вчора, 20:52
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua