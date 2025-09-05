Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки

Італія не направлятиме свої війська в Україну

Ці заяви пролунали за підсумками зустрічі «коаліції охочих», яка пройшла 4 вересня у Парижі

Польща, Румунія та Італія не направлятимуть свої війська до України в рамках гарантій безпеки, однак всі три країни пообіцяли надати значну підтримку в інших аспектах, зокрема в логістичному забезпеченні та миротворчих місіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви лідерів цих країн.

Польща не планує брати участь у розміщенні військ на території України в рамках гарантій безпеки, але буде відігравати важливу роль у логістичному забезпеченні європейських сил і української армії.

«Ми обговорювали, як зробити ці гарантії безпеки відчутними. Польща не планує направляти війська в Україну, але ми відповідаємо за логістику. Ми є найбільшим центром допомоги тут, і всі визнають цю значну роль», – сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна також не направлятиме свої війська в Україну, але братиме участь у миротворчих місіях.

«Ми надамо логістичну підтримку, використовуючи наші бази для миротворчих операцій. Однак для цього потрібно досягти миру або хоча б укласти перемир'я», – сказав він.

Італія також не направлятиме свої війська в Україну. Проте країна готова підтримати можливе припинення вогню через ініціативи з моніторингу та навчання поза межами України.

«Італія не готова відправляти свої війська до України, але підтверджує готовність підтримати можливе припинення вогню шляхом ініціатив із моніторингу та підготовки військових поза межами України», –зазначила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Раніше уряд Німеччини опублікував заяву про участь канцлера Фрірдіха Мерца на зустрічі «коаліції охочих», яка відбулась 4 вересня у Парижі. У заяві зазначається, що Німеччина сфокусується на на фінансуванні, озброєнні та навчанні Збройних сил України.