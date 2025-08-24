Пентагон блокує українські удари по Росії зброєю США – WSJ

міністр оборони США Піт Гегсет особисто віддає накази щодо цих ударів

Пентагон блокує використання Україною американських тактичних ракетних систем великої дальності (ATACMS) для ударів по цілях на території Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Wall Street Journal.

Міністерство оборони США «обмежує можливості Києва застосовувати цю зброю для захисту від вторгнення Москви». Повідомляється, що міністр оборони США Піт Гегсет особисто віддає накази щодо цього.

За даними Wall Street Journal, процедура затвердження на високому рівні в Міністерстві оборони, про яку не було оголошено, з кінця весни не дозволяє Україні застосовувати американські тактичні ракетні системи великої дальності, зокрема, ATACMS, проти цілей у Росії.

У виданні зазначили, що цю процедуру розробив заступник міністра оборони Елбрідж Колбі. На думку журналістів, така політика фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена, яка дозволила Україні завдавати ударів по території Росії.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати відновили постачання артилерії та мобільних ракетних комплексів до України після короткочасного призупинення, ініційованого адміністрацією президента Дональда Трампа, яка призупинила військові поставки до Києва.

Також ми писали, що США підготували новий пакет озброєння, який передадуть Україні в рамках домовленостей з НАТО.