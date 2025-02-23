Мирні переговори. Американський генерал Бен Ходжес різко звернувся до Європи

Бен Ходжес заявив: не залежно від результатів переговорів чи будь-яких укладених угод, Європа має готуватися до невідворотних наслідків цієї війни

Вашингтон розглядає Європу як таку, що не може захистити себе. Зокрема, Німеччина, Франція, Нідерланди, а також Канада, не змогли зробити вагомий внесок у колективну безпеку. Саме це дозволило США стати головним партнером у переговорах з РФ. Таку думку висловив генерал США Бен Ходжес під час інтерв`ю для литовського телеканалу Delfi.

«Немає жодних питань стосовно позиції Литви, Фінляндії, Естонії, Латвії. Проте, в цілому, Європа досі так і не є об`єднаною», – сказав він.

Росія не зацікавлена у справжній мирній угоді з Україною та не хоче брати участь у будь-якому процесі, де Україна розглядається, як законна, суверенна держава. Підхід Росії полягає у тому, щоб уникати будь-якого надання легітимності Україні, як державі. Саме тому РФ не бажає, щоб Україна була залучена до мирних переговорів, де будуть присутні Трамп, Зеленський і Путін за одним столом як рівноправні лідери.

«Важливо зауважити: не зважаючи на те, що говорить Кремль, вони ніколи не відступали від своєї головної мети у цій війні – знищення України, як держави та знищення самої ідеї України, як держави», – наголошує Ходжес.

Не залежно від результатів переговорів чи будь-яких укладених угод, Європа має готуватися до невідворотних наслідків цієї війни. Це можуть бути мільйони нових українських біженців, перебої з постачанням продовольства та енергії чи продовження руйнування європейської інфраструктури.

Нещодавно лідер США Еммануель Макрон приймав декілька європейських країн з метою з`ясування подальших дій у сфері безпеки. І з цього нічого не вийшло. На думку генерала, у цій справі не можна відсиджуватися: «По суті адміністрація Трампа заявила: «Ви не маєте відношення до справи. Ви будете робити те, що ми вам скажемо». Це сталося саме тому, що Європа дозволила розглядати себе, як молодшого партнера».

Тим часом США розглядають скасування санкцій проти Росії після завершення війни. Бен Ходжес наголосив – таке заохочення може допомогти досягти мирної угоди, яка задовольнить усі сторони. Проте, якщо скасувати санкції зарано і до того, як Росія виконає усі необхідні кроки – це буде найбільшою помилкою. Також Європі та Україні слід триматися разом, щоби домогтися, зокрема, відшкодування збитків та повернення дітей, які були незаконно депортовані в РФ.

«Завершення війни має включати відшкодування Росією усіх збитків, які вона нанесла Україні. Я сподіваюся, що Європа просунеться уперед із використанням заморожених російських активів. Майже 300 мільярдів. Використайте їх. Також маємо тисячі українських дітей (незаконно депортованих в РФ) – поверніть їх», – сказав він.

Тим часом очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Леммі анонсував новий пакет санкцій проти Росії, назвавши його найбільшим із початку війни. Попередньо відомо, що такі обмеження будуть спрямовані на послаблення військової машини Путіна та скорочення російських доходів.

Раніше «Голос Америки» називав чотири сценарії забезпечення миру в Україні.