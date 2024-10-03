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Різке зростання кількості випадків домашнього насильства: Генпрокуратора пояснила причину

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Різке зростання кількості випадків домашнього насильства: Генпрокуратора пояснила причину
В умовах війни проблема домашнього насильства може загострюватися
фото: freepik.com

Кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні зросла майже на 80% у порівнянні з минулим роком,. Про це в ефірі національного марафону повідомила начальниця відділу протидії домашньому насильству Офісу генерального прокурора Ірина Шурхно.

За її словами, на сьогодні зареєстровано 8185 кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, постраждало понад п’ять тисяч людей, серед яких більшість – жінки і діти.

Шурхно зазначила, що в умовах війни проблема домашнього насильства може загострюватися, проте зростання кількості звернень свідчить про підвищення довіри людей до правоохоронних органів.

«Правоохоронці активно взаємодіють із державними і комунальними спеціалізованими службами підтримки, а також громадськими організаціями, для надання комплексної допомоги постраждалим: медичної, соціально-психологічної та правової, а також отримання тимчасового притулку в шелтері, кризовій кімнаті чи іншому центрі. Проте часто ті, хто потерпає від домашнього насильства самостійно нівелюють серйозність ситуації. Багато постраждалих продовжують жити з кривдником і не звертаються за допомогою, оскільки вважають насильство особистою проблемою. Проте приховування таких випадків може призвести до серйозніших наслідків», – сказала начальниця відділу протидії домашньому насильству Офісу Генпрокурора. 

Нагадаємо, у січні 2024 року в Україні зареєстрували рекордну кількість справ про домашнє насильство. Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот». Загалом протягом січня було зареєстровано 435 справ про домашнє насильство, що майже вдвічі більше ніж у січні минулого року. За даними аналітиків, кількість справ щодо домашнього насильства зростає рік до року – виключенням став лише перший рік повномасштабного вторгнення.

До слова, група народних депутатів пропонує встановити відповідальність за сталкінг – злочинне переслідування. Відповідний законопроєкт №12088 з’явився на сайті Верховної Ради. Згідно з пояснювальною запискою, сталкінг – це форма психологічного домашнього насильства, яка виражається у небажаній нав'язливій увазі до людини, тривалому стеженні за постраждалою від домашнього насильства та перебуванні біля місця її проживання.

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Теги: домашнє насильство Україна прокурор

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