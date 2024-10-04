«Призов має бути з 20-ти». Нардепи дискутують про зниження мобілізаційного віку

У політичних колах ведуться дискусії про зниження мобілізаційного віку в Україні

Нардеп Костенко переконаний, що армії не вистачає молодих людей

Мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років. Таку думку висловив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в етері проєкту «Говорить великий Львів».

За словами нардепа, нині ведуться дискусії про зниження мобілізаційного віку в Україні.

«У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину», – сказав Костенко.

Нагадаємо, що, за словами Костенка, Україна хоче мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року.

Як повідомлялося, призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років зупинено. Нині мобілізація таких громадян можлива лише за письмовою згодою.

До слова, раніше члени комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони зверталися до Генерального штабу з питанням зменшення мінімального призовного віку із 25 до 20 років. Однак Генштаб запевнив, що наразі такої потреби немає.