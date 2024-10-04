Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Призов має бути з 20-ти». Нардепи дискутують про зниження мобілізаційного віку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Призов має бути з 20-ти». Нардепи дискутують про зниження мобілізаційного віку
У політичних колах ведуться дискусії про зниження мобілізаційного віку в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Нардеп Костенко переконаний, що армії не вистачає молодих людей

Мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років. Таку думку висловив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в етері проєкту «Говорить великий Львів».

За словами нардепа, нині ведуться дискусії про зниження мобілізаційного віку в Україні.

«У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину», – сказав Костенко.

Нагадаємо, що, за словами Костенка, Україна хоче мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року.

Як повідомлялося, призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років зупинено. Нині мобілізація таких громадян можлива лише за письмовою згодою. 

До слова, раніше члени комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони зверталися до Генерального штабу з питанням зменшення мінімального призовного віку із 25 до 20 років. Однак Генштаб запевнив, що наразі такої потреби немає. 

Читайте також:

Теги: мобілізація військовозобов'язаний депутат Роман Костенко Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підполковник Андрій Мороз наголосив, що кожному з військовозобов’язаних треба бути готовим, що прийде час і його мобілізують
Чи можливе закінчення війни без мобілізації? Відповідь ТЦК
30 вересня, 18:39
Окреме мобілізаційне розпорядження про призов громадян віком 50-60 років видає Генеральний штаб ЗСУ
Мобілізація громадян від 50 років: нардеп пояснив нюанс
26 вересня, 10:48
Якщо Надеждівку перейменують на Шампань, це може завадити вступу України до ЄС
Посольство Франції виступило проти перейменування села на Одещині
22 вересня, 20:15
З огляду на темпи мобілізації, навряд чи зараз є можливість встановити якісь конкретні терміни служби
Нардеп повідомив, коли буде написано законопроєкт про демобілізацію
22 вересня, 18:57
Єлизавета Ясько
«Я більше до Грузії не їжджу». Єлизавета Ясько про помилку Саакашвілі і нову реальність у «Слузі народу» Інтерв'ю
19 вересня, 13:35
Рахманін: Коли буде видано указ про демобілізацію, всі мобілізовані будуть звільнені в запас
Чи розглядається в Раді питання демобілізації: відповідь нардепа Рахманіна
19 вересня, 12:14
17 вересня, Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби
Посли G7 відреагували на ухвалення закону щодо реформування митниці
18 вересня, 12:32
Наразі проводяться спеціальні навчання для служб управління персоналом
Держоргани залучатимуть психологів для співробітників-ветеранів
15 вересня, 07:00
Нові міністри, верхній ряд: Олексій Кулеба, Микола Точицький, Матвій Бідний, Герман Сметанін, Андрій Сибіга; нижній ряд: Світлана Гринчук, Ольга Стефанішина, Віктор Коваль, Наталія Калмикова
Денису Шмигалю зібрали нову команду КАДРИ
4 вересня, 23:45

Політика

«Призов має бути з 20-ти». Нардепи дискутують про зниження мобілізаційного віку
«Призов має бути з 20-ти». Нардепи дискутують про зниження мобілізаційного віку
Облаштовує житло, розважається з дітьми: як живе нардеп Дмитрук у Лондоні
Облаштовує житло, розважається з дітьми: як живе нардеп Дмитрук у Лондоні
«Слугу» Андрія Клочка судитимуть за незаконне збагачення на 11 млн грн
«Слугу» Андрія Клочка судитимуть за незаконне збагачення на 11 млн грн
Зеленський обговорив із Сирським операцію ЗСУ в Курській області
Зеленський обговорив із Сирським операцію ЗСУ в Курській області
На Харківщині внаслідок лісової пожежі вигоріло ціле селище
На Харківщині внаслідок лісової пожежі вигоріло ціле селище
Президент повідомив, що не вистачає Україні на фронті
Президент повідомив, що не вистачає Україні на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
17K
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
5921
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4840
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
4737
День учителя в Україні 2024: щирі побажання у прозі, яскраві листівки та вірші
4517
Облаштовує житло, розважається з дітьми: як живе нардеп Дмитрук у Лондоні

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua