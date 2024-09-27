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У застосунку «Резерв+» зʼявиться сервіс рекрутингу: деталі від Міноборони

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У застосунку «Резерв+» зʼявиться сервіс рекрутингу: деталі від Міноборони
У Міноборони розповіли, що на початку пошуку вакансії у застосунку користувачам буде необхідно заповнити анкету
фото: Міноборони

«Новий сервіс рекрутингу допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду»

У жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби. Про це на конференції IT Arena у Львові розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За словами посадовиці, команда оборонного відомства ставила перед собою мету, аби застосунок «Резерв+» крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків.

«І відкриття можливості обрати собі місце служби – один з важливих кроків, які ми робимо для цього. Поступово ми будемо покращувати функціонал сервісу. Тож чекатимемо відгуків користувачів про свій досвід», – сказала Черногоренко.

За її словами, новий сервіс рекрутингу у «Резерв+» допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вмінням та вподобанням. Також при обранні будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

У Міноборони також розповіли, що на початку пошуку вакансії у застосунку користувачам буде необхідно заповнити анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. «Резерв+» міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ.

Нагадаємо, у середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тис. добровольців. Про це заявив уповноважений Міністерства оборони Олексій Бежевець під час відкриття Центру рекрутингу української армії в Черкасах.

Як зазначив посадовець Міноборони, для громадян доступно понад 10 тис. вакансій у Силах оборони.

До слова, за підсумками роботи рекрутингових центрів за останні шість місяців, серед усіх громадян, які звернулися з наміром служити у ЗСУ за контрактом, від 17 до 20 відсотків жінок.

Також Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про удосконалення системи ротації у Збройних Силах України та впровадженні деяких змін у цей процес. 

Як відомо, у Києві в приміщенні Дніпровської райдержадміністрації відкрився новий Центр рекрутингу до української армії. Тут кандидат чи кандидатка може добровільно доєднатися до Сил оборони та самостійно обрати для себе військову посаду.

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Теги: міністр Міноборони застосунок мобілізація

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Суспільство

У застосунку «Резерв+» зʼявиться сервіс рекрутингу: деталі від Міноборони
У застосунку «Резерв+» зʼявиться сервіс рекрутингу: деталі від Міноборони
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