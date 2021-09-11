Кузін розповів, як працюватимуть школи з низьким рівнем вакцинації

Шкільна вакцинація набирає обертів

Навчальні заклади, які віднесені до «жовтої» зони, будуть здійснювати свою звичну діяльність, якщо 80% педагогів зробили щеплення. Якщо доведена планка вакцинації нижча – такий заклад має функціонувати в дистанційному форматі. Таку заяву в ефірі програми «Право на владу» зробив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Посадовець доповнив: якщо в колективі переважна більшість працюючих освітян не має щеплення, то педагогічні ради мають приймати рішення про їх переведення на дистанційний режим.

Медик зауважив, що поволі, але шкільна вакцинація набирає обертів.

За словами посадовця, він розуміє, що доведена планка шкільної вакцинації – висока, тому вимагаємо, щоб працюючий педагогічний персонал навчальних закладів «жовтої зони» мав сертифікати, які засвідчують, що вони отримали перший укол вакцини. І статистика тут має бути не менше доведених 80%. Звичайно, радує, що кількість педагогів, які отримали перше щеплення, збільшилась на 15%.

Ще посадовець наголосив, що навчальні колективи, які розташовані в «червоній» зоні, аби розраховувати на щоденну шкільну діяльність та привілеї від влади, повинні мати документи й пройти курс дворазових профілактичних щеплень. Обмеження, що будуть діяти на території країни, не будуть поширюватись на щеплених освітян.

Важливо, що посадовці не лише погрожують «дистанційкою» педагогам, які уникають вакцинації. Але й реально впроваджують це в життя. Так, на Івано-Франківщині всі освітянські установи вже працюватимуть за дистанційним режимом через те, що малу кількість щеплень, які отримали педагоги, а кількість випадків ковіду збільшується.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я розвінчало п'ять найпоширеніших міфів про вакцинацію проти коронавірусу.

До слова, МОЗ працює над новими правилами карантину в Україні, які включатимуть привілеї для вакцинованих.

Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

Як вже відомо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.

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