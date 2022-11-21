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Ліквідовано бойовика, який знущався з прив’язаної до стовпа українки: як вона відреагувала

Надія Клочко
glavcom.ua
Ліквідовано бойовика, який знущався з прив’язаної до стовпа українки: як вона відреагувала
Окупант Саїд Закаєв фотографувався з жінкою, прив'язаною до стовпа у центрі Донецька
фото з відкритих джерел

Російський окупант Саїд Закаєв, за попередніми даними, загинув наприкінці жовтня

В Україні загинув російський окупант Саїд Закаєв, який знущався з прив'язаної до стовпа українки Ірини Довгань в Донецьку. За попередніми даними, загарбник був ліквідований ще 31 жовтня.

Інформація про смерть окупанта поширюється у російських Telegram-каналах та спільнотах у соцмережах.

Ліквідовано бойовика, який знущався з прив’язаної до стовпа українки: як вона відреагувала фото 1

Ліквідацію окупанта Закаєва в соцмережах підтвердила також Тетяна Скребенкова, яка, ймовірно, є його родичкою.

Ліквідовано бойовика, який знущався з прив’язаної до стовпа українки: як вона відреагувала фото 2

Ірина Довгань відреагувала на ліквідацію свого мучителя коротким дописом у Facebook.

«Сподіваюсь, Саїде, ти помирав довго і в стражданнях», – написала вона.

Ліквідовано бойовика, який знущався з прив’язаної до стовпа українки: як вона відреагувала фото 3

У 2014 році окупант відзначився неадекватним вчинком – він фотографувався із прив'язаною до стовпа у центрі Донецька українкою Іриною Довгань, з якої знущалися, принижували її та били жителі міста через проукраїнські погляди жінки.

Жінку з українською символікою прив'язали до стовпа та повісили табличку з написом «Вона вбиває наших дітей. Агент карателів». Особи, що підтримували російську агресію, фотографувалися біля жінки і виставляли знімки в соцмережі. Одним із таких був Закаєв.

Фото Ірини Довгань, побитої і прив’язаної до стовпа, облетіло увесь світ. З'ясувалося, що Ірину тримали у Донецьку, у казармах терористичного батальйону «Схід», який командував Олександр Ходаковський. Він відпустив жінку на прохання іноземних журналістів.

У 2014 році окупанти звільнили Ірину Довгань після прохання іноземних журналістів
У 2014 році окупанти звільнили Ірину Довгань після прохання іноземних журналістів

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 20 листопада, українські захисники ліквідували близько 390 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни в Україні знищено приблизно 84,6 тис. рашистів. 

За даними Oryx, від початку повномасштабного вторгнення на територію України армія РФ втратила щонайменше 8 044 одиниць військової техніки.

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Теги: окупанти Донецьк

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Ліквідовано бойовика, який знущався з прив’язаної до стовпа українки: як вона відреагувала
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