У Кишиневі відкрилася виставка малюнків Романа Сущенка



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Роман Сущенко малював свої картини кульковою ручкою і «освіжав» лушпинням цибулі, буряковим соком, чаєм та кетчупом

Виставка - це можливість звернутися до міжнародної спільноти журналістів з вимогою підтримати Сущенка, - посол

У Культурно-інформаційному центрі при посольстві України в Молдові відкрилася виставка робіт українського журналіста Романа Сущенка. Експозицію відкрив Надзвичайний і Повноважний посол України в Молдові Іван Гнатишин, повідомляє «Укрінформі».

«П'ять років тому народ України змінив хід історії. Під час Революції Гідності 18-20 лютого відбулися найтрагічніші події і водночас почалася окупація українського Криму РФ. Уже п'ятий рік триває війна, що забрала життя понад 13 000 осіб, а близько 1 500 000 осіб стали вимушеними переселенцями, більш як 70 громадян України незаконно утримуються в Криму і Росії. Одним із бранців Кремля є український журналіст Роман Сущенко, якого засудили до 12 років ув'язнення», - зазначив дипломат.

При цьому Гнатишин наголосив, що, розповідаючи про Романа Сущенка, треба говорити про необхідність звільнення всіх українських політичних в'язнів і військовополонених, яких незаконно утримують в Росії.

Журналіст «Укрінформу» у Молдові Зінаїда Гурська ознайомила присутніх з хронологією подій навколо арешту і засудження Мосміськсудом Романа Сущенка, зазначивши, що історія її колеги характерна і для інших бранців Кремля.

«Ми знаємо Романа як високопрофесійного журналіста, публіциста, проте фотокопії картин, які ви бачите сьогодні, відкривають його для нас як талановитого художника, який зберіг за ґратами мужність і віру. Для малювання у Романа не було можливості використовувати мольберт і гаму професійних фарб, він малював простою кульковою ручкою і «освіжав» малюнки доступними в ув'язненні матеріалами - лушпинням цибулі, буряковим соком, чаєм, кетчупом», - зазначила Гурська.

Вона наголосила, що виставка - це можливість висловити Сущенку солідарність і підтримку, і запропонувала підписати Звернення до міжнародної спільноти журналістів і міжнародних громадських організацій з вимогою його звільнити.

Гурська розповіла, що виставка картин Романа Сущенка пройшла в Києві - під час святкування 100-річчя від дня заснування Укрінформу, - Брюсселі, Варшаві та Парижі. Планується її проведення в Бухаресті і Страсбурзі.

Представник українських громадських організацій, художник, голова Фонду «Відродження» Євген Осередчук від імені українців Молдови висловив професійну і громадську підтримку Роману Сущенку, зазначивши, що представлені малюнки свідчать про високу художню майстерність.

Виставку відвідали співробітники Посольства України в Молдові, дипломати, представники громадськості та ЗМІ. Вони взяли участь у флешмобі «Свободу Сущенку».

Як повідомлялося, журналіста Романа Сущенка незаконно затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ це спростували.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення «законним».

8 жовтня стало відомо про етапування Сущенка до місця відбування покарання. 7 листопада ФСВП Росії повідомила посольству України в Москві, що Сущенка етапували в колонію №11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).