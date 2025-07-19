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Літературознавиця, що викладає в західних університетах: Міф про «велику російську культуру» досі живий

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Літературознавиця, що викладає в західних університетах: Міф про «велику російську культуру» досі живий
Сотні студентів записуються на курси російської літератури, констатує Тамара Гундорова
фото: The Ukrainians Media

Гундорова: «На Заході й досі вважають: якщо ти читав Толстого-Достоєвского, ти є культурною людиною»

Міф про «велику російську культуру», яка відображає «загадкову російську душу», досі живий у країнах Заходу і зруйнувати його, скоріше за все, не вдасться. Про це «Главкому» розповіла головна наукова співробітниця Інституту літератури імені Шевченка НАН України Тамара Гундорова, яка нині викладає курс української літератури у престижних іноземних університетах.

За її словами, за кордоном не припиняється захоплення російською класичною літературою насамперед періодом реалізму. «Я бачила, як, приміром, у Принстонському університеті сотні студентів не лише гуманітарного, але й технічного напрямку записуються на курси про Толстого-Достоєвського», – зазначила докторка філологічних наук.

При цьому, підкреслює вона, студенти добре знають, що таке «імперський дискурс» та «колонізація», але у цьому випадку теоретичні знання не діють, а працює міф щодо «культурного капіталу».

«Якщо ти можеш сказати, що читав Толстого-Достоєвского, ти є культурною людиною», – передає Тамара Гундорова відношення закордонних читачів до «російських класиків».

При цьому на тексти працює ціла індустрія, яка розбудовує і запаковує цей міф: опера, театр, кіно й коли людина всередині цього, то мимоволі стає залежним, зробила висновок фахівець.

На її думку, рання сентиментальна повість Федора Достоєвського «Білі ночі», яка минулого року несподівано зібрала понад 40 млн переглядів у спільноті книголюбів BookTok у мережі TikTok й стала четвертим найбільш продаваним перекладним твором у Великій Британії якраз через те, що твір короткий і зрозумілий. Він говорить про нещасну маленьку людину у великому світі.

«І ці настрої в нашому охопленому катаклізмами й потрясіннями світі знаходять відгук. Текст занурює в меланхолію і викликає емпатію не так до персонажів, як до себе самого», - знайшла рецепт популярності цього твору серед сучасників літературознавиця.

Нагадаємо, 95-річна поетеса, письменниця та дисидентка Ліна Костенко вперше за тривалий час дала інтерв’ю. Вона висловилась про війну, гідність українців, важливі моменти зі свого життя та розповіла про новий історичний роман, над яким зараз працює.

«Главком» писав про безстрокову акцію «Позбудься зайвого – обери своє!». Видавництво «Ранок» спільно з мережею книгарень Alpaca допомагає українцям обміняти старі російськомовні книги на нові україномовні видання.

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Теги: література книги культура

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