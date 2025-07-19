Літературознавиця, що викладає в західних університетах: Міф про «велику російську культуру» досі живий

Гундорова: «На Заході й досі вважають: якщо ти читав Толстого-Достоєвского, ти є культурною людиною»

Міф про «велику російську культуру», яка відображає «загадкову російську душу», досі живий у країнах Заходу і зруйнувати його, скоріше за все, не вдасться. Про це «Главкому» розповіла головна наукова співробітниця Інституту літератури імені Шевченка НАН України Тамара Гундорова, яка нині викладає курс української літератури у престижних іноземних університетах.

За її словами, за кордоном не припиняється захоплення російською класичною літературою насамперед періодом реалізму. «Я бачила, як, приміром, у Принстонському університеті сотні студентів не лише гуманітарного, але й технічного напрямку записуються на курси про Толстого-Достоєвського», – зазначила докторка філологічних наук.

При цьому, підкреслює вона, студенти добре знають, що таке «імперський дискурс» та «колонізація», але у цьому випадку теоретичні знання не діють, а працює міф щодо «культурного капіталу».

«Якщо ти можеш сказати, що читав Толстого-Достоєвского, ти є культурною людиною», – передає Тамара Гундорова відношення закордонних читачів до «російських класиків».

При цьому на тексти працює ціла індустрія, яка розбудовує і запаковує цей міф: опера, театр, кіно й коли людина всередині цього, то мимоволі стає залежним, зробила висновок фахівець.

На її думку, рання сентиментальна повість Федора Достоєвського «Білі ночі», яка минулого року несподівано зібрала понад 40 млн переглядів у спільноті книголюбів BookTok у мережі TikTok й стала четвертим найбільш продаваним перекладним твором у Великій Британії якраз через те, що твір короткий і зрозумілий. Він говорить про нещасну маленьку людину у великому світі.

«І ці настрої в нашому охопленому катаклізмами й потрясіннями світі знаходять відгук. Текст занурює в меланхолію і викликає емпатію не так до персонажів, як до себе самого», - знайшла рецепт популярності цього твору серед сучасників літературознавиця.

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