«Люди повертаються». Керівник Донеччини підрахував кількість мешканців області

Найбільший відтік людей був у липні-жовтні минулого року

Влада Донецької області фіксує зростання кількості населення у порівнянні з минулими літом-осінню

Люди, які раніше виїхали з прифронтових міст, наразі повертаються на Донеччину. Зараз в області, яка є найбільш щільно населеною територією України, проживає щонайменше 520 тис. осіб. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник Донецької обласної військової обладміністрації Павло Кириленко.

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Найбільший відтік людей був у липні-жовтні минулого року, коли наприкінці липня в області лишалося не більше 350 тис. жителів. Але відновлення газопостачання, запуск потягу «Інтерсіті» багатьом людям дали мотивацію повернутися додому у відносно небезпечні міста, хоча, звісно, жодного повністю безпечного на Донеччині наразі немає.

Кириленко розповів, що люди повертаються, тому що в домівках є газопостачання, тепло, вода, електроенергія, що вдалося налагодити адміністрації.

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«Проте це жодним чином не стосується прифронтових територій, де в прямому сенсі відбувається знищення цивільних для того, щоб сіяти паніку і хаос». – наголосив глава Донецької ОВА.

Раніше про повернення людей в Донецьку область розповів начальник Нацполіції на Донеччині Руслан Осипенко. З Костянтинівки після частих обстрілів люди починають виїжджати, а от до Слов‘янської та Лиманської громад після деокупації повернулось близько 10 тис. людей.

Нагадаємо, що російські загарбники вивозять людей із прифронтової окупованої зони на Луганщині.

Раніше снайперка Білозерська дала кілька порад для мешканців прифронтових міст.