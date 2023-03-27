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Що робити людям біля лінії фронту? Снайперка Білозерська дала кілька порад

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Що робити людям біля лінії фронту? Снайперка Білозерська дала кілька порад
Військовослужбовця наголосила, що мешканці прифронтових міст мають зберігати тверезий розум
фото: Укрінформ

Військовослужбовиця Олена Білозерська наголосила, що головне під час війни – це мати чіткий план дій для будь-якої ситуації 

Жителі прифронтових міст постійно занепокоєні через тривогу, що окупанти прорвуть фронт і наступатимуть на українські позиції. Снайперка Олена Білозерська розповіла, як вберегти себе та в разі чого бути готовим до виїзду.

Що робити?

  1. Ви маєте знати офіційну інформацію щодо подій на фронті. Переглядайте карту бойових дій DeepState, щоб стежити за пересуванням лінії фронту і приймати рішення на базі фактів, а не на неправдивих повідомленнях;
  2. Поговоріть з близькими, спокійно, не лякаючи їх – переконайте родичів, що в разі наближення фронту або посилення обстрілів вони мають бути морально готовими до виїзду;
  3. Заздалегіть зробіть ветпаспорти для домашніх тварин, щоб ви могли виїхати разом з ними;
  4. Заздалегідь знайдіть родичів/знайомих/волонтерів, які в разі чого зможуть допомогти у перші дні чи тижні після виїзду.

Білозерська додала, що цей простий гайд допомогає заспокоїти себе, адже коли є чіткий план дій, то з'являється впевненість. 

«У прифронтовому місті до нас підійшла стривожена немолода жінка. Питання, як у всіх: виїжджати чи ні? Склад родини: вона з чоловіком, двоє стареньких немічних батьків і двоє котів. Офіційні повідомлення заспокоюють, «агентство Бі-Бі-Сі» (Баба Бабі Сказала), навпаки, повідомляє, що фронт прорвано і якщо не завтра, то післязавтра точно на вулицях її міста точитимуться бої… Подумавши, сказала їй наступне (гайд – «Главком»). За кілька годин я знову побачила ту жінку. Вона виглядала значно більш заспокоєною. Карту встановили, користуватися навчилися. З батьками переговорили. Найближча ветлікарня, куди до вторгнення носили котів, зачинена, шукають іншу. Подякувала мені. Коли є інфа і є план дій, з'являється спокій і впевненість», – написала Білозерська.

Нагадаємо, що триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.

Теги: фронт окупанти

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