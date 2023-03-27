Що робити людям біля лінії фронту? Снайперка Білозерська дала кілька порад

Військовослужбовиця Олена Білозерська наголосила, що головне під час війни – це мати чіткий план дій для будь-якої ситуації

Жителі прифронтових міст постійно занепокоєні через тривогу, що окупанти прорвуть фронт і наступатимуть на українські позиції. Снайперка Олена Білозерська розповіла, як вберегти себе та в разі чого бути готовим до виїзду.

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Що робити?

Ви маєте знати офіційну інформацію щодо подій на фронті. Переглядайте карту бойових дій DeepState, щоб стежити за пересуванням лінії фронту і приймати рішення на базі фактів, а не на неправдивих повідомленнях; Поговоріть з близькими, спокійно, не лякаючи їх – переконайте родичів, що в разі наближення фронту або посилення обстрілів вони мають бути морально готовими до виїзду; Заздалегіть зробіть ветпаспорти для домашніх тварин, щоб ви могли виїхати разом з ними; Заздалегідь знайдіть родичів/знайомих/волонтерів, які в разі чого зможуть допомогти у перші дні чи тижні після виїзду.

Білозерська додала, що цей простий гайд допомогає заспокоїти себе, адже коли є чіткий план дій, то з'являється впевненість.

«У прифронтовому місті до нас підійшла стривожена немолода жінка. Питання, як у всіх: виїжджати чи ні? Склад родини: вона з чоловіком, двоє стареньких немічних батьків і двоє котів. Офіційні повідомлення заспокоюють, «агентство Бі-Бі-Сі» (Баба Бабі Сказала), навпаки, повідомляє, що фронт прорвано і якщо не завтра, то післязавтра точно на вулицях її міста точитимуться бої… Подумавши, сказала їй наступне (гайд – «Главком»). За кілька годин я знову побачила ту жінку. Вона виглядала значно більш заспокоєною. Карту встановили, користуватися навчилися. З батьками переговорили. Найближча ветлікарня, куди до вторгнення носили котів, зачинена, шукають іншу. Подякувала мені. Коли є інфа і є план дій, з'являється спокій і впевненість», – написала Білозерська.

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Нагадаємо, що триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.