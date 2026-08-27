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Люстрований експрокурор Києва тепер працює радником голови АРМА

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Люстрований експрокурор Києва тепер працює радником голови АРМА
У 2015 році Сергій Юлдашев був люстрований на посаді прокурора Києва
фото: kyiv.gp.gov.ua

Сергій Юлдашев, окрім зарплати, отримуватиме солідну надбавку

Колишній прокурор Києва і ексспівробітник Бюро економічної безпеки Сергій Юлдашев зайшов на посаду радника голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Відповідний документ про призначення опинився у розпорядженні «Главкома».

Згідно із наказом від 6 серпня, т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко призначила Сергія Юлдашева своїм радником. Він працює на оплачуваній посаді, де, окрім зарплати, отримуватиме 40% надбавки до посадового окладу за вислугу років у державних органах (на початок серпня 2026 року стаж Юлдашева у держорганах склав 26 років).

11 серпня Сергій Юлдашев засвітився на офіційному заході АРМА, який зібрав представників бізнесу, інвестиційної спільноти та професійних об’єднань. Зокрема, експрокурор сидів у компанії колишнього адвоката Медведчука, а нині співробітника АРМА Богдана Коваля і заступниці голови АРМА Світлани Самсонової.

(на фото зліва направо) Співробітник АРМА Богдан Коваль, заступниця голови АРМА Світлана Самсонова і новий радник керівниці АРМА Сергій Юлдашев
(на фото зліва направо) Співробітник АРМА Богдан Коваль, заступниця голови АРМА Світлана Самсонова і новий радник керівниці АРМА Сергій Юлдашев
фото: АРМА

Нагадаємо, що до роботи в Агентстві з розшуку та менеджменту активів Сергій Юлдашев працював на різних посадах у Бюро економічної безпеки – від головного спеціаліста до керівника територіального управління у Волинській області.

Після Революції гідності, у червні 2014 року Юлдашева було призначено прокурором Києва. Однак у березні 2015 року він потрапив під звільнення на підставі закону про очищення влади. Причина – у часи президентства Віктора Януковича люстрований прокурор обіймав посаду заступника прокурора Луганської області.

У лютому 2020 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд поновив Юлдашева на посаді прокурора Києва. Проте тодішній генпрокурор Ірина Венедіктова скасувала наказ про його призначення прокурором Києва. Після цього Сергій Юлдашев залишив органи прокуратури і зайнявся викладацькою діяльністю.

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Теги: прокуратура війна люстрація АРМА радник

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