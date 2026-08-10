Росія завербувала майже 500 громадян Перу на війну проти України

Десятки перуанців загинули або потрапили в полон, ще понад сотня зникли безвісти

Міністерство закордонних справ Перу вперше повідомило про загиблих громадян країни, яких завербували до російської армії для участі у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іспанське видання EFE.

У неділю, 9 серпня, Міністерство закордонних справ Перу повідомило, що серед завербованих Росією громадян країни є загиблі, зниклі безвісти та ті, хто потрапив в український полон.

«Офіційно повідомляється, що 459 перуанців записалися до армії, 11 загинули, 114 зникли безвісти, а 3 потрапили в полон до української армії», – йдеться у заяві.

У перуанському зовнішньополітичному відомстві також уточнили, що з Росії вдалося евакуювати загалом 31 громадянина Перу. З них 28 повернулися на батьківщину, тоді як ще троє залишилися у Європі «за власним бажанням».

МЗС Перу закликало громадян країни не погоджуватися на сумнівні пропозиції щодо працевлаштування за кордоном.

У відомстві застерегли перуанців від «хибних пропозицій про роботу, оскільки вони можуть потрапити в мережі злочинної торгівлі людьми».

Також у міністерстві наголосили, що громадяни Перу повинні отримати дозвіл уряду країни для проходження військової служби в будь-якій іншій державі. Перуанців закликали повідомляти інформацію про вербувальників до прокуратури та національної поліції.

За інформацією EFE, минулого вівторка родичі перуанців, завербованих Росією, влаштували демонстрацію біля російського посольства у столиці країни Лімі.

Учасники акції вимагали повернути своїх родичів, насамперед поранених, а також надати інформацію про місцезнаходження тих перуанців, доля яких наразі невідома.

Нагадаємо, Росія залучає до війни проти України й громадян інших держав. Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ ухвалила рішення про залучення ще від 30 до 50 тис. військових із Північної Кореї для виконання завдань на її території.