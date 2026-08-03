Ворог адаптується, але криза лише поглиблюється: що показують удари ЗСУ

Для Росії найгірше лише починається

Ворог пристосовується. Це банально, але чомусь здатність ворога до адаптації досі не сприймається як його постійна властивість. Тому кожна адаптація – неприємний сюрприз. Треба трохи змінити цей погляд.

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Сьогодні задимівся черговий логістичний центр Wildberries – «Воршинське» у Володимирській області. На прикладі цього складу та з досвіду кількох попередніх випадків задимлення видно, як Wildberries намагаються зменшити збитки.

Зокрема, роботу вночі призупинено. Вантажівки розміщуються поза будівлею складу та/або оперативно виводяться після попередження про загрозу. Тому задимлення вже не такі ефектні, як перше – в Електросталі.

Також частково запущено процес розсредоточення товарів у пункти видачі замовлень, яких у компанії – понад 15 тисяч (цю ж тактику вже застосовує «Озон»).

Чи означає це, що кампанія задимлень втратила ефективність? Зовсім ні. Вона значною мірою ускладнить обслуговування окупаційного угруповання. Все переховати не вдасться. Треба лише оцінювати ситуацію без зайвої ейфорії.

Об’єкт у Володимирській області якраз дуже показовий. Для цікавості пошукайте, коли почали розгортатися вже задимлені склади в регіонах РФ. Спойлер: левова частка – це будівництва буквально останніх років.

Про початок будівництва «Воршинського» оголосили в листопаді 2022 року. Першу чергу (58 тис. кв. м) запустили через два роки – у листопаді 2024 року. Суму інвестицій кілька разів збільшували, останній цільовий показник – склад площею 176 тис. кв. м за 11,5 млрд руб. Що з цього працювало і на яку потужність – на перший погляд не видно, треба вивчати звітність. Тому всі оцінки збитків Wildberries (навіть у більш-менш тверезомислячих ділових ЗМІ РФ) – орієнтовні, дають діапазон – від-до.

Зокрема, вчора обсяг логістичних площ, що зазнали зовнішнього впливу, оцінювали в 1,1–1,4 млн кв. м, а знищених/сильно пошкоджених – у 0,8–1,1 млн кв. м. Зараз ця цифра зросте до 0,9–1,2 млн. З 5,2 млн кв. м, про які було публічно заявлено на кінець 2025 року (але ще якісь площі були де-факто введені у 2026 р.).

Тобто, виведено з ладу 18–24 % номінальної площі. Це вже багато. Як це позначиться на обороті та виручці – точно негативно, але масштаб поки що неясний.

Що важливо? Вартість уже демонтованих приміщень (без вартості товару) оцінюється приблизно в 80–100 млрд рублів. Вони були побудовані в кредит під 21–31 %, але віддачі від них не буде. Частину витрат покриє страховка. Однак до кінця не ясно, хто страхує ризики Wildberries, ціла низка лідерів ринку заперечує будь-яку співпрацю. Отже, у будь-якому разі утворюється борговий тягар.

Звичайна людина не може відрізнити 100 мільйонів від 100 мільярдів – ці числа виходять за межі практичного досвіду та уявлення. Тому мова йде про цифри, якими маніпулюватимуть уряд, Центробанк, банк ВТБ, Сбербанк (у меншій мірі).

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У мережі багато коментарів розчарування на тему «РФ подолала паливну кризу». Це не так. Я зазначав, що до осені РФ подолає пік і спробує перетворити кризу на хронічну – мене за це критикували. Але поки що все йде саме в цьому напрямку.

Пік ажіотажу тимчасово минув – черг дійсно стало менше (а ще менше стали про них писати). Але за рахунок чого?

По-перше, російська влада намагається врегулювати логістику дизельного пального, щоб задовольнити першочергові потреби – армія, аграрії, екстрені та комунальні служби.

По-друге, на ринок надійшов бензин низької якості (суміш прямогонного бензину з хімікатами), що збільшить обсяги, але з часом зіпсує автомобілі. Відкладений негативний ефект.

По-третє, частина споживачів відсічена ціною – стали менше їздити.

По-четверте, ще частина громадян заправилася про запас, у всі майонезні баночки, і буде пару місяців менш активною у закупівлях.

Вплив імпорту поки що не встиг позначитися – його просто немає у значних обсягах.

У підсумку – менше черг. Але чи вирішує це проблеми РФ? Ні, аж ніяк. Поки Україна завдаватиме ударів, криза може лише перейти з гострих форм у хронічні. Коли якась частина споживачів стане жертвою.

Побічний ефект постійних ударів ми спостерігали в Нижньокамську на хімічному заводі. Прагнення оперативно латати пошкоджені потужності та активно їх експлуатувати неминуче спричинятиме аварії…

І ось тут головний висновок.

Кремлю доводиться балансувати між проблемами різного характеру. Робити це – дедалі складніше. Маркетплейси якось оживляли частину цивільного сектора економіки. Російська статистика вже офіційно показує спад за підсумками другого кварталу та півріччя. І це ще не враховано спалахи та наслідки паливних труднощів. Тобто, третій квартал буде завідомо гіршим.

До цього ще додасться необхідність маніпулювати зростаючими боргами. По суті – друкувати гроші. До цього ж додасться застій торгівлі через Азов із наростанням проблем у Чорному морі…

Нічого не змінюється: до осені має накопичитися мотивація щонайменше для діалогу про припинення вогню. Усі зусилля спрямовані на це.