Частина Львова – третій день без води, комунальники ліквідовують масштабну аварію



У Львові сталася аварія на магістральному водогоні. Частина міста вже третю добу залишається без води. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Львівводоканал».

На підприємстві визнали, що зіткнулися з наймасштабнішим викликом для системи водопостачання міста за останні десятиліття.

Там поінформували, що ситуації, коли частина Львова без води протягом трьох діб, а повторні аварії не дозволяли стабілізувати подачу – не пам'ятають навіть ветерани підприємства.

«Сьогодні вранці ми завершили ремонтні роботи й відновили подачу води до міста. Почали наповнювати систему, адже після аварії понад 30 км магістралей і великі резервуари були повністю спустошені. Для цього потрібно 7-8 годин - поступово, щоб не пошкодити мережу», – ідеться у повідомленні.

Тим часом, Львівська міська рада повідомляє, без води зараз близько 50 тисяч львів’ян – це 10% міста. А саме частина Залізничного та Шевченківського районів.

У «Львівводоканалі» зазначили, що докладали максимум зусиль, регулюючи тиски, щоб подати людям воду хоча б до перших поверхів. Однак під час цього процесу різко впав тиск на насосних станціях.

«Як виявилося, через нове пошкодження магістрального водогону в районі села Домажир, по інший бік річки від місця, де учора ліквідовували попередню аварію», – сказано у дописі.

Наразі аварійні бригади вже працюють на місці, а керівництво «Львівводоканалу» та міста виїхали на місце нового пошкодження для координації робіт. Ці роботи тривають без перерви.

Із таким викликом Львівводоканал ще не стикався. Персонал працює на межі можливостей – люди не сплять другу добу. Ми розуміємо обурення мешканців Залізничного та Шевченківського районів, які вже третій день без води. Але щиро просимо – не спрямовуйте злість на працівників, які сьогодні роблять усе можливе й неможливе, щоб місто знову було з водою», – повідомили у «Львівводоканалі».

Також там додали, робота водовозок продовжена. Воду підвозитимуть доти, доки не буде відновлено централізоване водопостачання.

Нагадаємо, 26 вересня Чернігів повністю залишився без води. Було знеструмлено всі об’єкти КП «Чернігівводоканал». За даними голови Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса, окупанти здійснили атаку на енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Є влучання в кілька обʼєктів. Перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях Донбасу катастрофічно бракує води. Водосховища спорожніли, магістральні канали перетворилися на лінію фронту. За офіційними цифрами, окупаційна влада може подавати лише чверть від довоєнних обсягів води, і навіть ці ресурси губляться у вкрай зношених мережах.

Люди отримують воду кілька годин на день, а дехто на тиждень. Часто вона взагалі не доходить до споживачів. Ситуація ускладнюється тим, що попереду – опалювальний сезон, для якого потрібні значні запаси води, яких просто немає.

До слова, окуповані міста Донбасу, зокрема Донецьк і Макіївка, переживають катастрофічну кризу водопостачання. За відсутності води та нормальної роботи комунальних служб регіон зіткнувся з серйозними проблемами антисанітарії, яка загрожує спалахом епідемій. Місцеві жителі у соцмережах поодиноко розповідають про критичну ситуацію в окупації, яка може перетворитися на зону гуманітарного лиха.