Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Парубія

Михайло Сцельніков перебуватиме під вартою без права внесення застави

Суд продовжив тримання під вартою 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві ексспікера парламенту, народного депутата Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Підозрюваний надалі перебуватиме під вартою без права внесення застави. Йому інкримінують державну зраду, посягання на життя народного депутата та незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 111, ст. 112, ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки зібрали докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата, ексспікера парламенту Андрія Парубія. Згідно з матеріалами справи, понад рік тому фігуранта завербували російські спецслужби. З того часу він отримував ворожі завдання і «звітував» ворогу про їх виконання.

Як зауважував «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було.

До слова, Зеленський підписав указ про посмертне присвоєння Андрію Парубію звання Героя України.