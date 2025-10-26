Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Без води чотири доби: у Львові колапс через аварію на водогоні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Без води чотири доби: у Львові колапс через аварію на водогоні
Місцева влада закликала жителів економно використовувати наявні запаси
фото: соцмережі

Львів четверту добу частково без водопостачання, яке ускладнилося через болото

Львів залишається без води вже четвертий день поспіль через масштабну аварію на магістральному водогоні. Ліквідація пошкодження ускладнена через складні умови на місці прориву. Як повідомляють комунальні служби, ремонтні роботи просуваються повільно через значний витік води, який перетворив ґрунт на глибоке болото. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

«Ми працюємо цілодобово, але дістатися до труби надзвичайно складно. Ґрунт розкис настільки, що навіть важка техніка буксує», – пояснили у «Львівводоканалі».

Ремонтники не можуть оперативно під’їхати до місця пошкодження, що значно затягує відновлення водопостачання.

Мешканці Львова четверту добу стоять у довжелезних чергах біля цистерн та джерел. У соціальних мережах публікують фотографії та відео.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Місцева влада закликала жителів економно використовувати наявні запаси та утриматися від спроб самостійно прокопати доступ до пошкодженої труби, щоб не наражати себе на небезпеку та не ускладнювати роботу комунальників.

Нагадаємо, у Львові сталася аварія на магістральному водогоні. Частина міста вже третю добу залишається без води. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Львівводоканал».

На підприємстві визнали, що зіткнулися з наймасштабнішим викликом для системи водопостачання міста за останні десятиліття.

Там поінформували, що ситуації, коли частина Львова без води протягом трьох діб, а повторні аварії не дозволяли стабілізувати подачу – не пам'ятають навіть ветерани підприємства.

Читайте також:

Теги: Львів водопостачання аварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київрада планує ухвалити звернення до Верховної Ради щодо збільшення видатків на зміцнення обороноздатності Києва
Кличко заявив про найскладніший опалювальний сезон для Києва
23 жовтня, 14:52
Проблеми з гарячим водопостачанням виникли у будинках у семи районах міста
Частина Києва залишилася без гарячої води
22 жовтня, 13:57
Скріншот з реакцією Андрія Садового на ціну сумки у відео на платформі TikTok
«Боже мій». Садовий злякався ціни на сувенір (відео)
8 жовтня, 11:59
Вночі 5 жовтня Російська Федерація здійснила наймасштабнішу атаку на Львівську область
Соцмережі звинуватили мера Львова в обстрілі міста: Садовий відповів
6 жовтня, 05:47
Наразі на місцях працюють усі екстрені та профільні служби
Атака на Львів та область: відео з місця руйнувань
5 жовтня, 10:31
Атака на Львів: Росія вдарила по цивільному індустріальному парку
Атака на Львів: Росія вдарила по цивільному індустріальному парку
5 жовтня, 08:49
Львів затягнуло димом після обстрілу
Масована атака на Львів: виникли пожежі, місто затягнуло димом (оновлено)
5 жовтня, 08:02
Окупанти атакували Запоріжжя
Атака на українські міста: головне за ніч
5 жовтня, 07:05
Володимира Маліцького мобілізували попри те, що він мав відстрочку від мобілізації
Львівський ТЦК пояснив, чому мобілізував єдиного сина, що доглядав за прикутим до ліжка батьком
27 вересня, 18:26

Суспільство

Львів без води: Садовий заявив про завершення ремонту водогону
Львів без води: Садовий заявив про завершення ремонту водогону
Без води чотири доби: у Львові колапс через аварію на водогоні
Без води чотири доби: у Львові колапс через аварію на водогоні
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Василя Кобрина
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Василя Кобрина
Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Україна перейшла на зимовий час
Україна перейшла на зимовий час

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua