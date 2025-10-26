Без води чотири доби: у Львові колапс через аварію на водогоні

Львів четверту добу частково без водопостачання, яке ускладнилося через болото

Львів залишається без води вже четвертий день поспіль через масштабну аварію на магістральному водогоні. Ліквідація пошкодження ускладнена через складні умови на місці прориву. Як повідомляють комунальні служби, ремонтні роботи просуваються повільно через значний витік води, який перетворив ґрунт на глибоке болото. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

«Ми працюємо цілодобово, але дістатися до труби надзвичайно складно. Ґрунт розкис настільки, що навіть важка техніка буксує», – пояснили у «Львівводоканалі».

Ремонтники не можуть оперативно під’їхати до місця пошкодження, що значно затягує відновлення водопостачання.

Мешканці Львова четверту добу стоять у довжелезних чергах біля цистерн та джерел. У соціальних мережах публікують фотографії та відео.

Місцева влада закликала жителів економно використовувати наявні запаси та утриматися від спроб самостійно прокопати доступ до пошкодженої труби, щоб не наражати себе на небезпеку та не ускладнювати роботу комунальників.

Нагадаємо, у Львові сталася аварія на магістральному водогоні. Частина міста вже третю добу залишається без води. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Львівводоканал».

На підприємстві визнали, що зіткнулися з наймасштабнішим викликом для системи водопостачання міста за останні десятиліття.

Там поінформували, що ситуації, коли частина Львова без води протягом трьох діб, а повторні аварії не дозволяли стабілізувати подачу – не пам'ятають навіть ветерани підприємства.