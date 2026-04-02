Вбивство військового ТЦК у Львові: поліція затримала нападника

Підозрюваному загрожує до 15 років увʼязнення або довічне

За даними слідства, смертельного поранення військовослужбовцю завдав інспектор Львівської митниці

Поліція Львівщини затримала нападника, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Як повідомляється, правоохоронці оперативно встановили місце перебування львів’янина, 1991 року народження, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначається, що фігурантом виявився інспектор Львівської митниці. Мотиви скоєного встановлюються. За даними «РБК-Україна», затриманим є митник Андрій Труш.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за п. 8 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удар ножем у шию військовослужбовцю ТЦК, після чого втік. Попри зусилля медиків, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

До розкриття злочину були залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі, патрульні поліцейські та співробітники інших служб поліції. Проводилась поліцейська спецоперація.

Як повідомлялося, народний депутат від «Слуги народу» Сергій Гривко зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення зміни до законодавства «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Він передбачає врегулювання порядку перевірки військово-облікових документів громадян, а також вручення повісток.

До слова, останніми днями у мережі шириться інформація про те, що починаю з 1 квітня 2026 року в Україні стартує масштабна реформа процесу мобілізації. Міноборони наголошує, що будь-які повідомлення про запуск нових механізмів мобілізації від початку квітня є передчасними.

Відомство продовжує працювати над дорожньою картою змін, яка потребує ретельного опрацювання на всіх рівнях. Заступник міністра оборони Євген Мойсюк підкреслив, що питання трансформації системи територіальних центрів комплектування не може бути вирішене за один день.