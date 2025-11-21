Головна Світ Політика
Трамп і Венс не отримали запрошення на похорон ексвіцепрезидента США Чейні – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп і Венс не отримали запрошення на похорон ексвіцепрезидента США Чейні – CNN
У похоронній церемонії взяли участь чимало політиків, зокрема 46-й президент США Джо Байден
фото: Reuters

У 2022 році Дік Чейні назвав Трампа боягузом і заявив, що він є «загрозою для США»

Президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса не було запрошено на похорон колишнього віцепрезидента Діка Чейні, який відбувся. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

У четвер, 20 листопада, у Вашингтоні політичні лідери з обох партій, зокрема колишні президенти Джо Байден і Джордж Буш, колишні віцепрезиденти Камала Гарріс, Майк Пенс, Ел Гор і Ден Квейл, а також інші високопосадовці, включно із суддями Верховного суду та представниками Конгресу взяли участь в похоронній церемонії. Водночас ані президент Дональд Трамп, ані віцепрезидент Джей Ді Венс не були запрошені.

Венс заявив, що колишній віцепрезидент був «людиною, яка служила своїй країні», і побажав його родині «всього найкращого в цей момент скорботи». Трамп публічно не висловив своїх співчуттів і не прокоментував смерть Чейні.

Як зазначає CNN, Чейні підтримував кампанію Трампа у 2016 році, проте в останні роки критикував його, особливо після того, як його дочка Ліз зайняла провідну позицію в комітеті Конгресу, що розслідував штурм Капітолію 6 січня 2021 року, викликавши гнів президента. У 2022 році Чейні назвав Трампа боягузом і заявив, що ніхто не є «більшою загрозою для нашої республіки».

Нагадаємо, Дік Чейні, найвпливовіший віцепрезидент в історії сучасної Америки, головний архітектор «війни з терором» та ключова фігура у рішенні про вторгнення в Ірак, помер у віці 84 років. До віцепрезидентства Чейні був керівником апарату Білого дому за президента Джеральда Форда, міністром оборони за Джорджа Буша-старшого (керував операцією «Буря в пустелі») та конгресменом від штату Вайомінг.

До слова, 20 листопада у Вашингтоні американці розпочали акції протесту під назвою «Усунення режиму». Вони вимагають імпічменту президента США Дональда Трампа.

Теги: Дональд Трамп Джей Ді Венс похорон США

