Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Солдати КНДР досі перебувають біля українських кордонів. The Telegraph розповів, чим вони займаються

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Солдати КНДР досі перебувають біля українських кордонів. The Telegraph розповів, чим вони займаються
Як стверджує видання, район, де північнокорейські війська займаються розмінуванням – це Курська і Бєлгородська області
фото з відкритих джерел

Росіяни більше не приховують, що північнокорейські війська стоять на порозі України

У прикордонних з Україною регіонах РФ досі лишаються близько 10 тисяч військових КНДР. Вони не задіяні у боях проти ЗСУ, а займаються розмінуванням території, де велися бойові дії. Як інформує «Главком», про це пише The Telegraph.

Як стверджує видання, район, де північнокорейські війська займаються розмінуванням – це якраз Курська і Бєлгородська області, куди в різний час заходили ЗСУ. Раніше російські ЗМІ скаржилися, що українські війська залишили по собі «раніше небачену щільність» протитанкових та протипіхотних мін. Через мінну загрозу ці райони залишаються надто небезпечними для повернення цивільного населення.

«Значна роль Північної Кореї в операціях Росії з розмінування підкреслює бажання обох сторін продовжувати розвивати свої військові зв'язки, які, як заявив минулого місяця лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, «просуватимуться без зупинки», – пише The Telegraph.

Видання також посилається на нещодавнє відео Міністерства оборони РФ. В ньому розповідається і показується, що, окрім проведення робіт з розмінування, корейські солдати також проходять навчання, переймаючи у росіян їхній досвід ведення загарбницької війни.

Нагадаємо, понад 10 тис. північнокорейських військових перебувають на території Росії поблизу кордону з Україною, виконуючи охоронні завдання. 

Зауважимо, що за оцінкою британської розвідки, понад половина військовослужбовців КНДР, які допомагають Росії у війні проти України, могли загинути або отримати поранення під час бойових операцій у Курській області РФ. Це перший зафіксований випадок прямої участі північнокорейських військ у наступальних операціях проти України. 

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Росії, у відповідь російський диктатор Путін похвалив північнокорейських солдатів, які воюють проти України. 

Варто зазначити, що Північна Корея значно поліпшила можливості своєї армії після шести місяців бойових дій в Україні. Згідно з оцінкою української розвідки, північнокорейська армія вдосконалила точність своїх балістичних ракет, розробила можливості ведення війни за допомогою дронів і прискорила виробництво сучасної зброї за допомогою провідних російських вчених.

Читайте також:

Теги: армія путін військові розмінування Північна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські чиновники наживаються на похоронах загиблих військових
«Мисливці за тілами»: як війна годує похоронну «мафію» в Україні
Вчора, 22:24
Удар по військових на Дніпропетровщині: 35-та бригада вийшла з заявою
Удар по військових на Дніпропетровщині: 35-та бригада вийшла з заявою
6 листопада, 00:36
Володимир Зеленський подякував усім, хто виконує бойові завдання, і закликав пам’ятати полеглих воїнів
Зеленський відзначив воїнів інженерних підрозділів ЗСУ держнагородами (фото)
3 листопада, 17:05
Пам'ятний знак, присвячений військовим інженерам, на Алеї захисників Україн
На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак, присвячений військовим інженерам
3 листопада, 14:34
Справа Шабуніна складається з 20 томів
Шабунін став обвинуваченим: його долю вирішуватиме суддя, яка кинула у СІЗО Кудрицького
2 листопада, 20:30
Трамп та Сі зустрілись вперше за шість років
Обстріл Запоріжжя та Київщини, зустріч Трампа та Сі: головне за ніч
30 жовтня, 05:53
Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним
Ердоган запропонував Путіну і Трампу зустрітися в Туреччині
24 жовтня, 16:43
Болгарія повідомила, чи пропустить літак Путіна через свій повітряний простір до Будапешта
Болгарія повідомила, чи пропустить літак Путіна через свій повітряний простір до Будапешта
20 жовтня, 20:46
Основними причинами втеч є погані умови служби
«М’ясні» штурми і катування: чому російські солдати масово покидають свої частини – дані ГУР
18 жовтня, 10:12

Події в Україні

Погодинні відключення світла: заступник міністра енергетики пояснив, чого чекати українцям
Погодинні відключення світла: заступник міністра енергетики пояснив, чого чекати українцям
Бійці бригади К-2 вперше ліквідували групу росіян наземним дроном
Бійці бригади К-2 вперше ліквідували групу росіян наземним дроном
Солдати КНДР досі перебувають біля українських кордонів. The Telegraph розповів, чим вони займаються
Солдати КНДР досі перебувають біля українських кордонів. The Telegraph розповів, чим вони займаються
ЗСУ взяли у полон ченця, який пішов на війну, бо хотів померти
ЗСУ взяли у полон ченця, який пішов на війну, бо хотів померти
Постачання газу з Греції до України: стали відомі деталі угоди
Постачання газу з Греції до України: стали відомі деталі угоди
Командування дало росіянам у Куп'янську недолугий наказ, це полегшило роботу ЗСУ
Командування дало росіянам у Куп'янську недолугий наказ, це полегшило роботу ЗСУ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua