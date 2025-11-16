Як стверджує видання, район, де північнокорейські війська займаються розмінуванням – це Курська і Бєлгородська області

Росіяни більше не приховують, що північнокорейські війська стоять на порозі України

У прикордонних з Україною регіонах РФ досі лишаються близько 10 тисяч військових КНДР. Вони не задіяні у боях проти ЗСУ, а займаються розмінуванням території, де велися бойові дії. Як інформує «Главком», про це пише The Telegraph.

Як стверджує видання, район, де північнокорейські війська займаються розмінуванням – це якраз Курська і Бєлгородська області, куди в різний час заходили ЗСУ. Раніше російські ЗМІ скаржилися, що українські війська залишили по собі «раніше небачену щільність» протитанкових та протипіхотних мін. Через мінну загрозу ці райони залишаються надто небезпечними для повернення цивільного населення.

«Значна роль Північної Кореї в операціях Росії з розмінування підкреслює бажання обох сторін продовжувати розвивати свої військові зв'язки, які, як заявив минулого місяця лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, «просуватимуться без зупинки», – пише The Telegraph.

Видання також посилається на нещодавнє відео Міністерства оборони РФ. В ньому розповідається і показується, що, окрім проведення робіт з розмінування, корейські солдати також проходять навчання, переймаючи у росіян їхній досвід ведення загарбницької війни.

Нагадаємо, понад 10 тис. північнокорейських військових перебувають на території Росії поблизу кордону з Україною, виконуючи охоронні завдання.

Зауважимо, що за оцінкою британської розвідки, понад половина військовослужбовців КНДР, які допомагають Росії у війні проти України, могли загинути або отримати поранення під час бойових операцій у Курській області РФ. Це перший зафіксований випадок прямої участі північнокорейських військ у наступальних операціях проти України.

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Росії, у відповідь російський диктатор Путін похвалив північнокорейських солдатів, які воюють проти України.

Варто зазначити, що Північна Корея значно поліпшила можливості своєї армії після шести місяців бойових дій в Україні. Згідно з оцінкою української розвідки, північнокорейська армія вдосконалила точність своїх балістичних ракет, розробила можливості ведення війни за допомогою дронів і прискорила виробництво сучасної зброї за допомогою провідних російських вчених.