Гроссі: на Запорізькій АЕС порушено шість із семи стовпів ядерної безпеки

Рівень води в охолоджувальному басейні знизився до 13,4 м, наблизившись до критичного порогу в 12 м

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається нестабільною, – гендиректор МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про нестабільну ситуацію з безпекою на українських ядерних об'єктах. За його словами, на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) порушено шість із семи «стовпів ядерної безпеки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

Виступаючи перед Радою керуючих агентства, Гроссі наголосив, що на ЗАЕС залишилася лише одна зовнішня лінія електропередачі, що створює «серйозні ризики для безпеки». Усі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і за нинішніх умов жоден з них не може бути безпечно запущений.

Очільник МАГАТЕ повідомив, що рівень води в охолоджувальному басейні знизився до 13,4 м, наблизившись до критичного порогу в 12 м, нижче якого системи охолодження виходять з ладу. За його словами, триваючі військові дії в безпосередній близькості від станції викликають глибоке занепокоєння.

Гроссі зазначив, що на Чорнобильській АЕС шість із семи стовпів ядерної безпеки також залишаються порушеними після лютневого удару безпілотника по саркофагу. На осінь заплановано тимчасові ремонтні роботи для запобігання подальшому погіршенню стану, які очікують на затвердження та фінансування.

Попри виклики, Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська АЕС продовжують працювати, постачаючи електроенергію до національної енергосистеми. Водночас співробітники МАГАТЕ на всіх ядерних об’єктах в Україні регулярно стикаються з повітряними тривогами.

Агентство надає пріоритет постачанню обладнання для гарантування ядерної безпеки та вже здійснило понад 150 поставок. Загальна сума допомоги, включно з обладнанням для ядерної безпеки, медичними матеріалами та обладнанням для ізотопних технологій, перевищує €19,4 млн.

Для продовження реалізації програми до 2026 року МАГАТЕ потребує близько €22 млн і закликає усіх, хто має змогу, підтримати зусилля агентства.

Нагадаємо, Україна може заблокувати можливий запуск росіянами Запорізької атомної електростанції. Аби запобігти цьому, наша країна має право вдатися як до юридичних, так і до фізичних методів. Навіть, умовно кажучи, підривати дронами лінії електропередач. Це є абсолютно законна військова ціль. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Ми не можемо допустити заживлення станції з російської території. Якщо це станеться, ми її втратимо назавжди плюс створяться величезні ризики безпеки для всієї країни», – пояснив Володимир Омельченко.

За словами експерта, якщо росіяни домовляться про запуск ЗАЕС із МАГАТЕ, то таке рішення буде незаконним із точки зору міжнародного права.