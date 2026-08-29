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Влада Франківська оригінально відреагувала на обміління рік: як будуть економити воду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Влада Франківська оригінально відреагувала на обміління рік: як будуть економити воду
На тлі обміління річок Івано-Франківськ планує відмовитися від фонтанів
фото з відкритих джерел

Руслан Марцінків наголосив, що загрози запровадження графіку відключень води у місті немає

У Івано-Франківську через обміління річок влада закликає мешканців економити воду. Також через зниження рівня води у річках вимкнуть фонтани у місті. Як інформує «Главком», про це у відеозверненні повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Бачите, як обміліли річки? Поки що такої критичної проблеми немає, але все-таки води стало менше у Бистрицях. Ви знаєте, що ми забираємо воду з рік. І тому дуже просив би ощадно використовувати воду, якщо не хочемо мати більше проблем. Ми частково десь обмежимо передусім фонтани. Можемо перебувати без фонтанів», – повідомив Руслан Марцінків.

При цьому Руслан Марцінків наголосив, що загрози запровадження графіка відключень води у Франківську немає.

«Загрози немає погодинного відключення, але обміління річок справді є проблемою. І бачимо, що і в Дністрі робиться, і в Бистрицях. Тому, будь ласка, користуємося ощадно», – зазначив мер.

До слова, за інформацією начальниці відділу гідрометзабезпечення обласного гідрометцентру Тетяни Атаманюк, на Прикарпатті вже є річки, які пересохли. Зокрема, йдеться про ріку Стебник. Станом на 26 серпня Дністер має 15% від норми водності. У зоні маловоддя також ріка Лімниця в селі Осмолода, де фіксують 20% від норми водності, Калуському районі – 19%, а у Бистриці Солотвинській в нижній течії (в Івано-Франківську) – 12% водності.

Нагадаємо, проблеми з маловоддям в Україні почали проявлятися ще в середині літа, а вже у серпні ситуація загострилася насамперед у західних областях – Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській. У Калуші через зменшення запасів води вже запроваджували погодинну подачу. Міський голова Андрій Найда попереджав, що в разі подальшого падіння рівня води на водозаборі наявних запасів може вистачити лише на чотири-п'ять днів.

28 серпня на Дністрі зафіксували найнижчий рівень води за 131 рік спостережень. Укргідрометцентр повідомив, що на річці триває активна фаза гідрологічної посухи.

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Теги: Івано-Франківськ вода відключення влада Руслан Марцінків

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