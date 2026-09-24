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Міноборони пояснило, у яких судових справах відмовиться від оскарження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міноборони пояснило, у яких судових справах відмовиться від оскарження
Неоскарження не буде автоматичним
фото: Міністерство оборони

Зміни мають усунути зайві бюрократичні процедури

Міністерство оборони не оскаржуватиме судові рішення в окремих категоріях справ, пов’язаних із загибеллю або зникненням безвісти військовослужбовця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

За словами Міноборони, відмова від безперспективного оскарження дозволить скоротити час між ухваленням судового рішення та оформленням передбачених законодавством виплат, пільг і соціальних гарантій. Зміни мають усунути зайві бюрократичні процедури та забезпечити належний соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх родин.

Які рішення суду Міноборони більше не оскаржуватиме:

  • Оголошення військовослужбовця померлим, якщо одночасно: у справі є письмова позиція військової частини та матеріали службового розслідування з конкретними обставинами, що вказують на ймовірну смерть; учасником справи є військова частина, у списках якої перебуває військовослужбовець, зниклий безвісти за особливих обставин; суд дотримався вимог статті 46 Цивільного кодексу України та врахував висновки Великої Палати Верховного суду з постанови від 11.12.2024 у справі № 755/11021/22.
  • Встановлення факту смерті військовослужбовця, якщо одночасно: у справі є письмова позиція військової частини та матеріали службового розслідування, що підтверджують факт смерті; учасником справи є відповідна військова частина.
  • Встановлення факту родинних відносин, якщо до суду звертаються члени сім'ї військовослужбовця через описки чи неточності в написанні прізвищ, імен або по батькові.
  • Встановлення факту батьківства, якщо в матеріалах справи є висновок молекулярно-генетичної експертизи, яким встановлено біологічне батьківство загиблого (померлого) військовослужбовця щодо дитини.
  • Встановлення фактів, що дають право на виплати (пільги) у зв'язку зі зникненням безвісти або полоном, якщо одночасно: матеріали справи підтверджують статус військовослужбовця як особи, зниклої безвісти, зниклої безвісти за особливих обставин, або військовополоненого; у справі є інформація про інших членів сім'ї (крім заявника) та/або осіб, зазначених в особистому розпорядженні військовослужбовця, які мають право на виплати; учасником справи є відповідна військова частина.

«Тобто неоскарження застосовуватиметься у випадках, коли обставини зникнення військовослужбовця та ймовірної смерті належно досліджені, підтверджені матеріалами військової частини, а судове рішення ухвалене відповідно до законодавства та практики Верховного суду», – пояснило Міноборони.

Зазначається, що неоскарження не буде автоматичним. Кожну справу оцінюватимуть індивідуально – з урахуванням матеріалів справи, офіційної позиції військової частини та інших належних доказів. Якщо рішення порушуватиме права чи законні інтереси Міністерства оборони, його оскаржуватимуть. 

До слова, у 2025 році Міністерство оборони оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців ЗСУ в період дії воєнного стану.

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Теги: суд Міноборони

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