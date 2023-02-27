Маленький хлопчик з «Азовсталі» грається з паличкою Папи Римського. Чутливе відео

У Ватикані показали фільм «Свобода у вогні: боротьба України за свободу»

У Ватикані під час спеціального показу фільму «Свобода у вогні: боротьба України за свободу» маленький хлопчик із «Азовсталі» забрав у Папи Римського Франциска палицю, щоб погратись. Відео опублікувала українська журналістка Наталя Нагорна.

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На показ прийшли переселенці, дипломати та родичі полонених бійців полку «Азов».

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«Колись ми розкажемо цьому хлопчику з Азовсталі Святику, як він під час виступу Євгена Афінеєвського у Ватикані забрав палицю у Папи Римського Франциска і грався. У 4 місяці – Азовсталь. У рік та 4 місяці – Ватикан», – написала журналістка.

Показ фільму «Свобода у вогні: боротьба України за свободу» відбувся 24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у Ватикані, у Новому залі Синоду. Кінорежисером фільму є американець Євген Афінеєвський. Фільм є продовженням номінованого на «Оскар» проєкту «Зима у вогні» (Winter On Fire: Ukraine’s Fight for Freedom).

Нагадаємо, що Папі Римському Франциску передали браслет зі сталі, виготовленої на Маріупольському металургійному комбінаті «Азовсталь», та списки полонених захисників та захисниць Маріуполя.