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Український фільм отримав нагороду на Роттердамському кінофестивалі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Український фільм отримав нагороду на Роттердамському кінофестивалі
фото з відкритих джерел

Вперше з 2008 року українська кінострічка потрапила до головного конкурсу Роттердамського кінофестивалю

Фільм режисера Філіпа Сотниченка Ля Палісіада на Роттердамському міжнародному кінофестивалі отримав приз Fipresci. Про це повідомляє Держкіно.
 
Зазначається, що стрічку було представлено в основному конкурсі фестивалю Tiger competition, а нагороду від журі роботі було вручено з коментарем: «Кіно як інструмент наміру».
 
Події кінострічки розгортаються 1996-го року, за кілька місяців до скасування страти. У центрі сюжету – судовий психіатр, чиє спокійне життя змінюється, коли він має взяти участь у розслідуванні вбивства міліціонера.
 
Правоохоронці поспішають закрити справу до скасування страти, але лікар не впевнений у підсудності обвинуваченого та сумнівається у прозорості системи правоохоронних органів.


 
Головні ролі у фільмі зіграли Андрій Журба, Новруз Хікмет, Олександр Пархоменко, Валерій Олійников, Олена Мамчур, Олександр Марлєєв.

Нагадаємо, документальна стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі», яка розповідає про перші дні російського вторгнення в Україну, отримала приз симпатій глядачів на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс».

Теги: лікар фільм Держкіно

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